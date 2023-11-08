Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на 40,3 млн евро, — СМИ

По информации журналистов, в Братиславе не утвердили пакет военной помощи Украине, который был одобрен предыдущим министерством обороны страны.

Правительство Словацкой Республики не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро. Об этом 8 ноября сообщило агентство TASR.

Предложение о предоставлении помощи было подготовлено предыдущим руководством Министерства обороны Словакии.

Что не получит Украина

Военная помощь предполагала предоставление Украине:

4 миллиона единиц патронов калибра 7,62 мм;

5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм;

140 ракет для ЗРК "Куб";

8 минометов;

1200 мин.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Словакия предоставила нашей стране 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 млн. евро.

Позиция Словакии изменилась

В октябре на внеочередных парламентских выборах в Словацкой Республике одержала победу пророссийская партия Smer-SD. Ее лидер Роберт Фицо выступает за прекращение военной помощи Украине. "У Словакии и народа в Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина", — заявил он после объявления результатов выборов.

Президент Словакии также выступила против нового пакета помощи Украине. Зузана Чапутова считает, что игнорирование позиции партии Роберта Фицо Smer-SD, победившей на парламентских выборах, "создало бы досадный прецедент на будущее". Сообщается, что в Министерстве обороны Словакии рассмотрели возможность предоставления Киеву еще одного пакета помощи. Украинцы могли бы получить его, когда словацкое правительство возглавлял Людовит Одор.

Новоизбранный спикер парламента Словакии Пеллегрини 27 октября высказался за то, чтобы продолжать выполнять военные заказы, сделанные на коммерческой основе. "Если кто заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — заявил он.

Напомним, 28 октября сообщалось, что в Словакии отделили бизнес от безвозмездной помощи вооружением, что позволит и в дальнейшем поставлять оружие для Украины. Словакия является крупным производителем артиллерийских боеприпасов в калибрах 122-, 152- и 155 мм, танковых боеприпасов в калибре 125-мм, 122-мм боеприпасов для РСЗО "Град" и минометных мин.