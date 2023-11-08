До сих пор сохранились: в сети показали, как выглядят граффити с Залужным в Бахмуте (фото)

Несмотря на постоянные обстрелы российских военных, на разрушенных улицах Бахмута до сих пор можно увидеть граффити с Валерием Залужным

Несмотря на длительные боевые действия в практически уничтоженном оккупантами Бахмуте до сих пор сохранились уличные рисунки с изображением Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Фото граффити опубликовал фотожурналист Yan Dobronosov.

Рисунки с изображением Залужного в Бахмуте Фото: Телеграмм-канал "Донбас24"

В сети периодически публикуют фотографии из прифронтовых городов на стенах улиц которых появляются изображения Валерия Залужного. Автором граффити является неизвестное лицо.

Ранее фотографии таких уличных рисунков в Бахмуте публиковали в Telegram-канале InformNapalm. На них видно, не только изображение Валерия Залужного, но и подпись "Бахмут любит Украину".

Граффити с изображением Залужного Фото: InformNapalm Граффити с изображением Залужного Фото: InformNapalm Граффити с изображением Залужного

Кроме того, в ноябре прошлого года такие уличные рисунки также заметили в Херсоне.

"Говорят всемирно известный уличный художник "Бэнкси" посетил Херсон и на доме гауляйтера Сальдо оставил символическое искусство", — писали в InformNapalm.

Фото: InformNapalm

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам украинских военных, оккупанты изменили тактику на Бахмутском направлении. Бои там продолжаются круглосуточно, впрочем инициатива остается за украинскими войсками. Отмечается, что на некоторых участках враг пускает в бой профессионально-подготовленных военных, тем временем на других участках — мобилизованных или бойцов подразделения "Штурм Z". Впрочем, количество военных ВС РФ на этом направлении остается неизменным.

Тем временем Силы обороны продолжают наступать и 31 октября сообщалось о том, что военные достигли успехов северо-восточнее Курдюмовки. В частности, это в 10 километрах от Бахмута.

Также 7 ноября пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отмечал, что российские военные начали экономить на артиллерийских снарядах. По его словам, оккупанты активно используют для поражения дроны.

Напомним, в Госпогранслужбе показали, как уничтожили российскую военную технику на Марьинском направлении. Так, военные поразили военный танк ВС РФ и БМП.

Также 8 ноября в ВСУ назвали потери оккупантов на основных направлениях. Так, за прошедшие сутки в результате успешной операции на Таврическом направлении было ликвидировано 505 противников и один взят в плен.