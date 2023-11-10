Просит не шуметь: есть договоренность о возвращении подростка Ермохина, похищенного РФ, — Лубинец

Омбудсмен Лубинец опубликовал фотографию заявления, которое собственноручно написал Ермохин. В заявлении подросток сообщает российским чиновникам, что действительно возвращается в Украину.

17-летний подросток Богдан Ермохин возвращается в Украину, чтобы воссоединиться с сестрой. Процесс возвращения начался, при этом советуют не освещать это публично и публиковать только проверенную информацию. О деталях сообщил Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец на странице Facebook.

Лубинец официально подтвердил, что есть "договоренности" по возвращению Ермохина в Украину. По его словам, со временем подросток сможет воссоединиться с сестрой. При этом омбудсмен отметил, что публичность может повредить процессу возвращения. Поэтому посоветовал "успокоиться" и использовать "только проверенную информацию".

Особых деталей возвращения Уполномоченный по правам человека не привел. Впрочем опубликовал заявление, которое мог собственноручно написать Богдан Ермохин. Документ датирован 8 ноября 2023 года. В нем говорится об отказе от получения квартиры в Московской области. Указывается причина — "в связи с отъездом в Украину".

Заявление Ермохина, написанное в РФ Фото: Facebook Дмитрий Лубинец

Похищение Богдана Ермохина — детали

Отметим, в СМИ сообщали о судьбе похищенного из Мариуполя подростка еще в апреле 2023 года. Тогда Фокус писал, что о ситуации с парнем рассказала российская уполномоченная по защите детей Мария Львова-Белова. Чиновница публично заявила, что Богдан был вывезен в Донецк, затем — в РФ. В РФ его усыновила российская семья, при этом у него была старшая сестра в Украине, к которой он хотел вернуться. Парень попытался уехать, но его задержали спецслужбы РФ на территории Беларуси и вернули похитителям.

8 ноября стало известно, что Ермохин получил повестку в ВС РФ. После этого парень записал видео, в котором просил президента Украины Владимира Зеленского помочь ему вернуться на родину. Львова-Белова сначала заявила, что парень якобы подписал заявление, что не будет возвращаться в Украину, но потом признала, что его могут вернуть сестре после прохождения специальной процедуры.

Напоминаем, 10 ноября военный эксперт рассказал, что ВСУ готовят ВС РФ несколько "сюрпризов" к Новому году. Тем временем французский политик публично подтвердил, что украинские Силы обороны получили ПЗРК Akeron MP — самая современная установка уже работает на линии фронта.