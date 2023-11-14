Переломный момент: экс-сотрудник СБУ рассказал, что заставит РФ остановить войну

Под Авдеевкой могли погибнуть до 30 тысяч российских военнослужащих, однако потери в людях для ВС РФ не являются болезненными, считает эксперт.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что экономические проблемы могут стать причиной, по которой Российская Федерация захочет остановить войну. Об этом он сообщил в комментарии "24 Каналу".

"Экономический фактор, отсутствие денег, финансового ресурса для ведения войны может стать переломным моментом", — сказал Иван Ступак.

Он отметил, что неизвестно, какой у врага болевой порог по потерям. По словам Ступака, на Авдеевском направлении российские оккупанты потеряли около десяти тысяч военных, однако потерь может быть больше из-за пропавших без вести, раненых разных степеней и тех, кто сбежал в самоволку. В результате, по мнению экс-сотрудника СБУ, враг мог потерять около 30 тысяч солдат.

"Потери в людях для них не болезненны", — подчеркнул он.

Однако Иван Ступак считает, что экономические проблемы могут стать триггером для Кремля для остановки войны. Отступление с части территорий и начало переговоров возможно после того, как у врага исчезнет возможность закупать микроэлектронику, дополнительные запасные части, выкупать свое проданное или подаренное вооружение.

Напомним, 13 ноября в СМИ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации забрасывают трупами своих бойцов район Авдеевки Донецкой области. Враг пытается взять штурмом Авдеевку, для этого российские группы заходят на позиции одна за другой. После ликвидации одних штурмовиков, за ними следуют следующие, рассказал журналист.

12 ноября военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев сообщил, что для российских военных важным является уничтожение всех физических объектов в Авдеевке для того, чтобы украинским военным не было за что цепляться. Эксперт убежден, что враг не собирается останавливаться на городе, он планирует двигаться дальше.