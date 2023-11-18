Заключенный Гиркин самовыдвинулся кандидатом в президенты России (видео)

В своем письме бывший "министр обороны ДНР" дал соратникам указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал различные общественные и политические организации поддержать их в этом деле.

Российский террорист и бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Стрелков-Грикин самовыдвинулся кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в письме из следственного изолятора, передает российское медиа SOTA.

Соответствующее обращение Гиркина зачитал на пресс-конференции сопредседатель "Русского движения за Стрелкова" (РДС) Олег Нельзин.

В своем письме бывший "министр обороны" дал соратникам указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал различные общественные и политические организации поддержать их в этом деле.

"Обращаюсь к руководству и соратникам РДС, с предложением начать работу по выдвижению меня кандидатом в президенты Российской Федерации, согласно действующему закону РФ", — говорится в письме террориста.

Кроме того, Гиркин призвал сформировать инициативную группу по поддержке выдвижения его в качестве кандидата в президенты для участия в выборах 2024 года.

"Прошу о всяческом возможном содействии РДС в решении поставленных задач и надеюсь на вашу совместную работу", — подчеркнул пропагандист.

Гиркин рассказал, чем он будет лучше Путина: детали

Напомним, ранее Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что будет лучшим президентом РФ, чем Владимир Путин, если его изберут. Соответствующий пост опубликован в его Telegram.

По словам Гиркина, Путин некомпетентен в военном деле. То же самое касается и нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу. Гиркин считает себя большим профессионалом в этой сфере.

Игорь Гиркин о себе и Путине Игорь Гиркин о себе и Путине

Кроме того, террорист отметил, что Путин очень доверчивый. Его 8 лет "водили за нос" разные политики, а вот сам Стрелков не доверяет никому.

Как добавил Гиркин, Путин якобы слишком добр к руководителям силовых структур, которые говорили ему, что армия готова к войне против Украины. Все они остались на своих местах, а Стрелков был бы к ним "не так добр".

Напомним, Игоря Гиркина арестовали в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму, и ему грозит до 5 лет тюрьмы. Он заявлял о готовности сотрудничать со следствием, но продолжает отрицать свою вину.

В сентябре 2022 года стало известно, что Гиркин пользовался паспортом на имя Сергей Рунов после возвращения в Россию из оккупированного Донбасса. Паспорт был выдан Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Также напомним, что осенью 2022 года в Нидерландах Гиркина и нескольких соучастников приговорили к пожизненному заклю чению по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в 2014 году.