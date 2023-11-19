Присоединился даже Катар: похищенный из Мариуполя Ермохин вернулся в Украину, — ОП (фото)

В день возвращения в Украину украинскому юноше исполнилось 18 лет, напомнил глава ОП Андрей Ермак. Если бы он остался в РФ, то должен был пойти в российскую армию.

Украинец Богдан Ермохин, которого россияне в подростковом возрасте похитили из Мариуполя и депортировали в РФ, вернулся в Украину. В Украине он встретился с сестрой и украинскими чиновниками, развернул украинский флаг и встретил совершеннолетие. О возвращении парня рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале и Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на странице Facebook.

Ермак указал, что украинец пересек границу Украины в день своего рождения — ему исполнилось 18 лет. Юноша оказался в Московской области РФ под опекой Уполномоченного по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой после оккупации Мариуполя весной 2022 года. Возвращение стало возможным благодаря программе Bring Kids Back UA, введенной президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил чиновник.

На фотографии, которую опубликовал глава ОП, видно Богдана и его старшую сестру, которые развернули украинский флаг. Не указано, где именно они находятся. Однако на заднем фоне видно два флагштока, на одном из которых развевается флаг, похожий на флаг белорусских оппозиционеров — "белый-красно-белый".

Лубинец перечислил, какие именно институты присоединились к возвращению парня: государство Катар, ЮНИСЕФ, посольство Украины в Беларуси, БФ Orphans Feeding Foundation, а также — администрация Госпогранслужбы. По словам Уполномоченного, Богдан преодолел "тернистый путь" на пути домой.

"Богдан пережил многое, находясь в РФ, но несмотря на все он хотел быть дома! Сегодня его желание осуществилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет никогда!" — сказал Дмитрий Лубинец.

Похищение Богдана Ермохина в РФ — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал, что о Ермохине стало известно из выступления Уполномоченной по правам ребенка РФ Львовой-Беловой. Во время одной из своих речей россиянка рассказала, что парня, которому тогда было 16 лет, сначала вывезли в Донецк, затем — в Московскую область РФ. Украинец пытался вернуться, но его задержали на территории Беларуси и отвезли обратно в РФ, вопреки желанию.

Богдан опубликовал видеообращение к президенту Зеленскому с просьбой помочь выбраться в Украину, где его ждала старшая сестра. Также юноша указывал, что ему грозит мобилизация в ряды ВС РФ в день исполнения 18 лет.

Дмитрий Лубинец отмечал, что процесс переговоров о судьбе парня уже начался. Чиновник 10 ноября просил сохранять информационную тишину и показал документ, написанный собственноручно парнем. В документе он отказывается от квартиры в Подмосковье и указывает, что причина отказа — возвращение в Украину.

Напоминаем, летом 2023 года стали известны оценки количества детей, которых Россия переместила с территории Украины. Предварительно, речь идет о 700 тыс. детей, заявили эксперты. Также рассказывали о схеме, которую реализовывают россияне, чтобы потом передать на усыновление несовершеннолетних украинцев.