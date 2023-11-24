Обновленный Leopard 1A5 с беспилотной башней: эксперты объяснили, нужен ли ВСУ такой танк (видео)

Благодаря новейшей беспилотной башне экипаж танка Leopard 1A5 более защищен и получает больше информации о поле боя, пояснили эксперты. Однако модернизация бронемашины требует дополнительных расходов, которые могут стать неподъемными.

Украина имеет шанс получить еще одну модернизированную версию танка Leopard 1A5, оснащенного беспилотной башней Cockerill 3105. Беспилотную башню разработала бельгийская компания, которая надеется "продать" эту идею для использования ВСУ. Эксперты проанализировали, воспользуются ли этой модернизацией украинские военные. Результаты анализа ситуации с обновлением Leopard 1A5 опубликовали на портале Defence24.

При всех преимуществах установки беспилотной башни вызывает ряд проблем, указывают эксперты. Поэтому сомневаются, что она вызовет интерес в Украине.

В статье портала Defence24 указали, что бельгийская компания John Cockerill на оружейной выставке показала новацию — беспилотную башню Cockerill 3105, которую можно установить на танк Leopard 1A5. Конструкторы перечислили преимущества нового улучшения немецкой бронемашины: повышается защита экипажа, повышается ситуационная осведомленность экипажа, возрастает амплитуда пушки (растет угол подъема), растет огневая мощь. Башня оборудована пушкой калибра 105 мм, которая способна сделать 12-16 выстрелов в минуту. Материал, из которых сделана башня — алюминий. Новацию презентовали еще в 2022 году, напомнили авторы.

Эксперты отметили, что модернизация связана с рядом проблем, с которыми может столкнуться Украина. Во-первых, конструкция беспилотной башни имеет определенную особенность — она выше высоты танка. Поэтому, чтобы установить башню, нужно добавить определенное кольцо. Стоимость обновленной башни не известна, однако это дополнительное кольцо удорожает переделку танка. Однако очень сомнительно, что у Украины найдутся лишние средства, чтобы потратить их на это, объяснили на Defence24.

Башня Cockerill 3105 для Leopard 1A5 Фото: вертолеты

Еще одна проблема — расходы на запчасти для танка Leopard 1. Эксперты указали, что немецкую бронемашину уже не раз модернизировали с момента выпуска первого варианта в Германии в 1965 году. Украина получает технику с различными усовершенствованиями — то есть должна иметь соответствующий ассортимент запчастей. Между тем запчастей мало, они заканчиваются и на их приобретение также нужны дополнительные средства. Поэтому сомнительно, указывают на Defence24, что ВСУ соблазнится на беспилотную башню — это вызовет очередные расходы на новые запчасти.

В итоге эксперты Defence24 резюмировали, что бельгийская идея о беспилотной башне опоздала во времени.

"Бельгийская модернизация является не только пропущенным ударом, но и опозданием на многие годы.", — отмечается в статье.

Оружие ВСУ — детали поставки танков

Отметим, о поставках в Украину разнообразного парка танков Leopard стало известно зимой 2023 года, когда создали так называемую "танковую коалицию" во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн. Министры обороны ряда стран согласились предоставить ВСУ Leopard 1А5 и Leopard 2А4. Также были и другие виды бронемашин: RT-91 Twardy, M1A1 Abrams и тому подобное. На основе заявлений партнеров на портале "Слово и Дело" создали соответствующую инфографику.

Какие танки получает ВСУ в рамках танковой коалиции Фото: Слово и Дело

23 ноября эксперты отметили, что на поле боя в Украине до сих пор не заметили американских танков Abrams. По мнению экспертов, это произошло вследствие целого ряда причин. Среди них — недостаточное количество танков, предоставленных США, ухудшение погоды и попытка приберечь их для боевых действий весной 2024 года.

В то же время хоть Abrams и нет, российские военные получают инструкции, как с ними бороться — об этом СМИ рассказали в сентябре 2023 года.

Напоминаем, Украина готовится к получению истребителей F-16. В частности, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что пилоты готовятся и уже скоро самостоятельно будут летать на этих самолетах. Между тем российские конструкторы похвастались новейшим воздушным судном МиГ-35: уверяют, что его якобы почти не замечают силы ПВО.