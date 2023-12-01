Почти 5 тысяч км от Украины: СБУ успешно отрезала часть РФ от Китая и Дальнего Востока, — СМИ

По информации достоверных источников, удачные операции СБУ по подрыву поездов надолго прервут логистику РФ, налаженную годами.

Украинские спецслужбы провели успешную железнодорожную диверсию вдалеке от Украины, разрушив важное логистическое звено не только для России, но и Китая. Об этом пишут многочисленные источники — как зарубежные и украинские, так и российские, в том числе телеграм-канал "Агентство. Новости".

На сегодняшний день, по информации некоторых медиа, движение поездов, в частности на Байкало-Амурской магистрали — в Северомуйском тоннеле, не восстановлено. В целом масштабы проведенной операции пока неясны. Однако в пятницу, 1 декабря, произошел еще один взрыв, уже на объездном маршруте.

Хроники событий

Первой в среду, 29 ноября, вечером о приостановке движения в тоннеле сообщила Российская железная дорога (РЖД). Компания писала о задымлении цистерны с дизельным топливом.

Уже в четверг, 30 ноября, источники Фокуса сообщили о том, что за этим подрывом стояла СБУ. Во время движения поезда сработали четыре взрывных устройства, из-за чего "единственный серьезный железнодорожный маршрут между Россией и Китаем" оказался парализован.

Позже информацию о проведении операции СБУ подтвердили источники Bloomberg и CNN. А утром в пятницу телеграм-канал Baza сообщил, что российские следователи возбудили дело по статье о теракте. Как уточняют другие росСМИ, дело возбуждено в отношении "неустановленных лиц".

Кроме того, 30 ноября в ГУР Минобороны сообщили о перебоях с российской логистикой на железной дороге в Подмосковье. Разведчики рассказали, что силы сопротивления подожгли два релейных шкафа, поэтому поезда начали задерживаться, а россияне заговорили об "апокалипсисе".

Утром в пятницу, 1 декабря, портал "РБК-Украина" сообщил о "втором этапе спецоперации СБУ", в ходе которой был подорван поезд на объездном пути, который использовали после первого взрыва. По данным журналистов, состав подорвали на "Чертовом мосту" — виадуке высотой до 35 метров. Мост — часть единственного объездного пути, доступного вместо тоннеля.

Кроме того, утром 1 декабря в СМИ рассказали о еще нескольких инцидентах в Бурятии: загорелись грузовые поезда на одной из станций. Детали инцидента неизвестны, только указывают, что это произошло на станции Северомуйск. РосСМИ приводят комментарии местных, которые говорят, что в ночь с 29 на 30 ноября загорелись цистерны с горючим.

Что подорвали

По данным росСМИ, подорванный 29 ноября состав состоял из 50 вагонов, среди которых была 41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом.

"Одна цистерна выгорела полностью, у двух обнаружили пробоины. Взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило, поэтому вывезти из тоннеля все цистерны не удается", — пишет канал.

Во время еще одного взрыва в этом районе выгорело четыре цистерны, еще две были повреждены огнем, а топливо разлилось на 150 квадратных метров.

Байкало-Амурская магистраль — что известно

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из двух магистралей, соединяющих центральную Россию с Дальним Востоком. На этой железной дороге находится самый протяженный тоннель в России — Северомуйский, открытый в 2003 году. Альтернативный путь — старый участок БАМ Северомуйский обход. По БАМу идут поставки российской нефти в порт Козьмино, откуда она доставляется в КНР, а также военные поставки.

Кроме БАМа, на Дальний Восток проложена еще только Транссибирская магистраль.

Напомним, в Московской области неизвестные в ночь на 18 ноября взорвали железнодорожный эшелон с топливом. Происшествие случилось в 30 километрах от резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

А в начале октября этого года в белорусском селе Колодищи произошел теракт на железнодорожной станции Озерище. Очевидцы говорят, что слышали два взрыва.