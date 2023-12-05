В Крым перебросили войска из Якутии: что задумал враг (фото)

В оккупированный Джанкой прибыли военнослужащие из Якутии, которые были неопрятно одеты, нецензурно выражались, хамили прохожим и оставили после себя кучу мусора, отмечают в украинском подполье.

Во временно оккупированный Джанкой перебросили военных вооруженных сил Российской Федерации из Якутии. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агентами "Атеш" во время разведки было обнаружено переброску личного состава мобилизованных из Якутии в Джанкой", — говорится в сообщении.

В украинском подполье отметили, что военнослужащие из Якутии были неопрятно одеты, нецензурно выражались, хамили прохожим и оставили после себя кучу мусора, разбросанного по улице.

Партизаны отметили, что через час после собрания российских мобилизованных забрала Росгвардия.

Автомобиль Росгвардии

"Переброска личного состава уже не первая, на убой отправляют небольшими партиями", — добавили в подполье.

Напомним, 9 ноября в партизанском движении "Атеш" рассказали, что во временно оккупированный Джанкой в Крыму привезли новую партию российских мобилизованных. По информации партизан, новоприбывших направляли в воинскую часть, которая расположена возле аэродрома, а затем на линию фронта.

4 декабря украинские партизаны заявили, что разведали штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Подполью удалось узнать о военной технике и личном составе врага, который несет службу на контрольно-техническом пункте части. Также удалось выяснить, что в 810-й бригаде служат 3 137 оккупантов, большинство из них — мобилизованные и контрактники-водители.