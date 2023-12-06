"Мы не получим": Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине, – нардеп

По словам депутата Александры Устиновой, даже те республиканцы, которые поддерживают Украину, будут голосовать против выделения средств Киеву, чтобы склонить демократов к переговорам касательно укрепления границы с Мексикой.

Народный депутат Украины от партии "Голос" Александра Устинова считает, что Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине, которое состоится 6 декабря. Об этом она написала на своей странице в Facebook 5 декабря.

Устинова отметила, что упомянутый пакет помощи изначально предусматривал финансирование Украины, Израиля, Тайваня, а также выделение средств на укрепление границы (строительство так называемой стены на границе с Мексикой).

По словам нардепа, помощь Украине является принципиальной для демократов, а помощь Израилю и укрепление границы – для республиканцев. Финансирование Тайваня, по данным депутата, поддерживают представители обеих партий, однако больше демократы.

"Демократы решили выбросить из пакета границу, потому что они категорически против. Теперь республиканцы взамен завалят голосование по всему пакету", — написала нардеп.

Как отмечает Устинова, демократы имеют большинство в Сенате (51), однако для того, чтобы пакет помощи был принят необходимо 60 голосов. По мнению депутата, даже те республиканцы, которые поддерживают Украину, будут голосовать против выделения средств, чтобы "усадить демократов за стол переговоров".

"Политика такая политика. Поэтому 60 голосов, которые всегда имела Украина в Сенате, мы не получим. Очень хочу верить, что на следующей неделе пакет из всех 4 составляющих будет проголосован Сенатом, и что его "до праздников" успеет проголосовать нижняя палата Конгресса", — заключила Устинова.

Напомним, 5 декабря руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в американском Институте мира в Вашингтоне заявил, что отсрочка американской помощи Киеву несет в себе "большой риск" того, что Украина может потерпеть поражение в войне против России.

По данным СМИ от 5 декабря, выделение дополнительной помощи Украине поддерживает большинство Конгресса США в обеих палатах — как республиканцы, так и демократы. При этом конгрессмены требуют рассматривать вопрос выделения помощи Украине и усиления границы с Мексикой вместе, поскольку видят в этом возможность давления на администрацию Байдена.