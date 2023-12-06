$111 млрд для нацбезопасности: в Сенат США внесли новый пакет военной помощи
По мнению журналистов, новому бюджетному запросу демократов предстоит "тернистый путь", поскольку представители Республиканской партии настаивают на более агрессивных предложениях по южной границе.
Демократическое большинство в Сенате США во вторник, 5 декабря, представили пакет мер национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов, направленный на оказание помощи Украине и Израилю, а также меры по укреплению южной границы США. Об этом сообщает The Hill.
Как отмечает издание, 167-страничный законопроект предполагает пакет помощи:
- Украине — более 15 миллиардов долларов поддержки, в том числе для "военной подготовки, обмена разведданными и увеличения присутствия в зоне ответственности Европейского командования";
- Израилю — 10,6 миллиарда долларов, в том числе 4 миллиарда на создание потенциала противоракетной обороны и 1,2 миллиарда для ускорения "разработки системы противоракетной обороны Iron Beam".
Кроме того, по информации The Hill, в законопроекте упомянуты 43,6 миллиарда долларов, направленные на увеличение национального потенциала по производству оружия и боеприпасов, а также инвестиции в промышленную базу подводных лодок США и увеличение запасов.
Председатель Сената по ассигнованиям, демократ от Вашингтона Пэтти Мюррей, представляя законопроект, заявила, что новый пакет помощи "настоятельно необходим, чтобы расширить поддержку Украины в этот решающий момент". Она подчеркнула, что "Путину и другим диктаторам следует дать понять, что они не смогут просто переждать".
"Сенаторам уже давно пора перестать связывать партийные и крайние иммиграционные предложения с широкомасштабными двухпартийными дополнительными предложениями", — сказала она.
Усиление защиты границы с Мексикой
Внесение нового законопроекта происходит на фоне того, что переговоры по южной границе США между сенаторами с обеих сторон в последние дни зашли в тупик, поскольку республиканцы требуют, чтобы предоставление помощи Украине и Израилю было связано с укреплением безопасности американских границ.
Таким образом демократы выделили в представленном 5 декабря пакете около 1,4 миллиарда долларов на найм "групп иммиграционных судей, включая ассоциированных адвокатов, клерков, помощников юристов, судебных администраторов, переводчиков и другой вспомогательный персонал".
Законопроект также предполагает финансирование на сотни миллионов долларов усилий, направленных на устранение "отложенных образцов ДНК, собранных у мигрантов, с которыми столкнулся пограничный патруль США", а также на улучшение проводимого Управлением по борьбе с наркотиками "лабораторного анализа незаконных образцов фентанила для отслеживания его незаконных поставок обратно к производителям".
Демократы заявляют, что законопроект также предоставит более 5 миллиардов долларов экстренного финансирования для Таможенной и пограничной службы США и около 2,3 миллиарда долларов в виде экстренной помощи для иммиграционной и таможенной полиции США.
Как ожидают эксперты The Hill, законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование в среду, 6 декабря, поскольку "Украине не хватает ресурсов в условиях продолжающейся войны с Россией".
"Тем не менее, ему (новому бюджетному запросу. — Ред.) предстоит тернистый путь, поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по южной границе", — констатирует издание.
Конгрессмены США требуют рассматривать вопрос выделения помощи Украине и усиления границы с Мексикой вместе, поскольку видят в этом возможность давления на Администрацию Джо Байдена относительно большего внимания к миграционному кризису.
Ранее сообщалось, что в Администрации президента США Джо Байдена предупреждали, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца 2023 года.