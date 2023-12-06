"Окровавленный и с гематомами": в росСМИ сообщили, где нашли мертвого Киву (карта)

В росСМИ указали, что предатель Украины лежал не в помещении, а на снегу посреди парка. Пока точно неизвестно, застрелили ли его, но резаную рану он получил.

Украинского экс-нардепа Илью Киву обнаружили мертвым в элитном загородном комплексе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье в РФ. О его возможной смерти сообщили в сети несколько часов назад, при этом была информация, что за инцидентом может стоять СБУ. На теле мужчины была кровь и гематомы. Об этом написали в российском медиа Mash.

В заметке указано, что Кива лежал на снегу посреди парковой зоны загородного комплекса, расположенного в селе Супонево возле Звенигорода. Как сообщили анонимные источники Mash, он имел резаную рану на правом виске, на теле — гематомы.

РосСМИ уточнили место смерти Кивы Фото: Скриншот

Отметим, "ВеличЪ Country Club" имеет адрес — Одинцовский городской округ, село Супонево, квартал ДП-1, 190. Расстояние до Москвы — около 30 км, до Украины — около 400 км.

Место, где погиб Кива Фото: Google Maps

На сайте загородного комплекса рассказывается, что минимальная стоимость номера — около 11 тыс. руб. в сутки, максимальная — около 30 тыс. руб. в сутки. Указывается, что здесь можно отдохнуть в SPA, поиграть в теннис, поплавать в бассейне длиной 25 м, поиграть в боулинг и бильярд. Что здесь делал Илья Кива, пока не известно.

Номер в отеле, возле которого нашли Киву Фото: Скриншот Номер в SPA-отеле под Москвой, на улице обнаружили Киву Фото: Скриншот

Смерть Ильи Кивы — детали

Отметим, днем 6 декабря о смерти Кивы сообщили российские медиа. Указали, что его нашли мертвым в Подмосковье. После этого информацию подтвердили украинские источники. В частности, издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники заявило, что за ликвидацией экс-нардепа может стоять СБУ.

Кива — народный избранник из партии ОПЗЖ, который после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году активно выступал на стороне страны-агрессора. Против него открыли уголовное производство по подозрению в госизмене и заочно приговорили к тюремному заключению сроком на 14 лет.

До последних дней Кива публиковал заявления, поддерживая вторжение России. Например, 27 ноября деятель обратился в украинскую прокуратуру: хотел выдвинуть обвинения против президента Украины Владимира Зеленского за якобы затягивание войны. Последнее сообщение — от 6 декабря: пригрозил Зеленскому, которого после победы Дональда Трампа якобы передадут в США и будут судить.

Напоминаем, днем 6 декабря прогремел взрыв в оккупированном Донецке. Позже российские власти подтвердили, что взорвали местного коллаборанта, который погиб от ран. Тогда же было громко в Донецке — взорвали базу с горючим ВС РФ.