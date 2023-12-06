Худшие инструменты: в ГУР рассказали об отравлении жены Буданова агентами РФ (видео)

Разведка отметила, что россияне действуют против Украины не только на линии фронта с автоматом. Чтобы добиться своего, враг использует самые грязные методы.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал, что жена Кирилла Буданова Марианна сейчас находится дома. За ней продолжают наблюдать медики и она постепенно преодолевает последствия отравления, о котором стало известно 28 ноября. О ситуации относительно массового покушения на жизнь работников ГУР Минобороны говорилось в интервью, которое дал Юсов порталу "Мы — Украина".

По словам представителя разведки, медики выписали Марианну Буданову из больницы. Женщина находится под наблюдением врачей и это продлится долго. Также он пояснил, что здоровье пострадавшей "находится под контролем".

ГУР Минобороны проводит внутреннее расследование по инциденту с массовым отравлением нескольких высокопоставленных работников, пояснил Юсов. Отметил, что враги есть даже в тылу и нужно быть бдительными.

"Безусловно в условиях полномасштабного вторжения мы все должны быть настороже и понимать, что враг не только на линии фронта с автоматом. Он использует худшие инструменты для достижения своих грязных целей".

О состоянии здоровья других работников ГУР, которые пострадали вместе с Марианной Будановой, Юсов ничего не сказал.

Отравление жены Буданова — детали

Отметим, 28 ноября журналисты издания "Бабель" сообщили, что Марианна Буданова, жена главы ГУР Кирилла Буданова, оказалась в больнице с симптомами отравления. Позже стало известно, что пострадали и другие работники: отмечалось, что это были не рядовые люди в разведке.

Согласно предварительным предположениям, неизвестные злоумышленники могли использовать для преступления мышьяк или ртуть. Также указывали, что вещество, которое попало внутрь организмов пострадавших, не имело запаха и вкуса. Симптомы первыми проявились у жены Буданова, поскольку она имеет "более хрупкое" телосложение, пояснили источники медиа.

Неназванные источники также рассказали, каково состояние здоровья Кирилла Буданова. Мужчина не почувствовал симптомы отравления: "у него ничего не обнаружили", — заявили собеседники СМИ.

2 декабря в Офисе президента обнародовали некоторые данные о ходе расследования инцидента в ГУР. Согласно предварительным результатам, отравление могли осуществить "законсервированные агенты Кремля". Чиновники напомнили, что российская агентура насаждалась в Украине все 30 лет независимости. А сейчас шпионы могут приезжать даже из "третьих стран".

Напоминаем, 6 декабря на оккупированных территориях РФ произошло несколько эксцессов. Например, ночью стая беспилотников атаковала Крымский полуостров. Представители ГУР Минобороны объяснили, что удалось попасть по нефтебазе под Феодосией. Днем прогремел взрыв в центре Луганска: состоялось обезвреживание коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами.