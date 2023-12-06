Воюют вместе с "зэками": в ВС РФ пополняют армию "инвалидными" штурмовыми подразделениями, — СМИ

Журналисты обнаружили специальные полки ВС РФ, где держат полуздоровых россиян перед отправкой на войну. Каждый день из барака забирают по несколько человек и присоединяют к подразделениям "зеков".

Российские власти изобрели новый способ пополнения подразделений "экс-зеков", которые участвуют в "мясных штурмах" на войне в Украине. Для этого используют раненых солдат ВС РФ, которые получили инвалидность, но еще способны держать в руках ружье. Их повторно отправляют на фронт, что очень беспокоит их родственников. Детали процесса мобилизации в РФ описаны в статье на портале "Важные истории".

Журналисты портала провели расследование и опросили военнослужащих ВС РФ, которые после госпиталя имеют все шансы вновь вернуться на войну. Россияне жалуются, что их не отправляют на медкомиссию, не делают анализов, не лечат.

Раненых солдат, которые получили инвалидность, воюя с украинцами, не демобилизуют и не увольняют из армии. Вместо этого людей отправляют в учебные лагеря, где они ждут, когда их вызовут воевать в составе штурмовых подразделений из "экс-зеков". Журналисты выяснили, что сначала россиян отправят в специальные полки, а затем — в подразделения, которые состоят из заключенных: в "Шторм-Z" или армию "ЛНР".

В статье приводят несколько историй российских инвалидов — они еще не на фронте, но вот-вот туда отправятся. Один из собеседников рассказал, как неизвестным образом оказался на войне в Украине. После ранения его отправили в так называемый "полк выздоравливающих" в в/ч 11134, 371-й полк 4 гвардейской Кантемировской дивизии. Врачи отказались признавать, что он не может ходить. Поэтому вскоре мужчина окажется в "штрафном подразделении для заключенных "Шторм-Z", — переживает россиянин.

По словам собеседников журналистов, в "полку выздоравливающих" около 100 человек. Ежедневно к ним приходят командиры и называют с пол десятка имен, которые должны отправиться на фронте. Бойцов этого полка россияне называют "каличи", отметили авторы расследования.

Другой собеседник рассказал аналогичную историю. Однако он оказался не в "Шторм-Z", а в штурмовом подразделении из заключенных в "ЛНР". Им выдали "ржавые ружья" и также сказали немножко подождать перед отправкой на линию огня.

"Важные истории" детально проанализировали медицинскую документацию фигурантов расследования. Журналисты утверждают, что конкретно этих россиян не нужно отправлять на фронт. В то же время родственники этих людей жалуются на непонимание окружающих. Например, с них смеются и напоминают, что они получают немалые деньги, участвуя во вторжении в Украину.

"Депутаты называют нас предателями. Люди хихикают над нами: "А чего вы ноете, вам же деньги платят большие!" Нас притесняют. Я выхожу из подъезда, оглядываюсь, чтобы никого не встретить, бегу к машине, в магазин и обратно в свою норку", — записали журналисты слова жены военного ВС РФ.

Мобилизация в РФ — детали

Отметим, Минобороны РФ отправило на войну в Украину около 100 тыс. заключенных, рассказали в СМИ. Заключенные подписали контракты и теперь на линии фронта оказались убийцы, насильники, садисты. Кроме того, стало известно, что воевать отправляют даже развратителей детей: об этом рассказал один из таких людей.

Между тем президент РФ Владимир Путин в начале осени заявил, что поток контрактников в ряды ВС РФ его удовлетворяет — их достаточно много, чтобы не объявлять дополнительную волну мобилизации. Украинские эксперты уверены, что Кремль действительно будет оттягивать этот процесс до перевыборов весной 2024 года.

В СМИ также проанализировали, какой же категории россиян все же больше всего в ВС РФ. Выяснили, что на первом месте — мобилизованные, на втором — "зэки"

Напоминаем, 6 декабря неизвестные лица ликвидировали сразу двух предателей Украины. Один из предателей взлетел на воздух в Луганске: оккупанты подтвердили смерть коллаборанта Олега Попова. Второй — экс-нардеп Илья Кива: его мертвое тело нашли в снегу под Москвой.