"Бессмысленное кровопролитие": "Атеш" разведал военкомат в Самарской области (фото, видео)

Партизаны прошли вокруг территории военкомата в Тольятти, который охраняется. В подполье не исключают возможные дальнейшие более жесткие действия по отношению к этому объекту.

Украинское подполье разведало военкомат в Тольятти Самарской области (Российская Федерация). Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" проводит разведку военкоматов в Тольятти", — говорится в сообщении.

Координаты российского военкомата — 53.505124, 49.400386.

Военкомат в Тольятти

Агенты подполья прошли вокруг территории военкомата, который охраняется. В частности, была осуществлена разведка и поиск слабых мест в охране военного объекта. Партизаны не исключают дальнейшие жесткие действия к этому военкомату.

В "Атеш" отметили, что этот военкомат принес много бед для жителей города, в частности "родных и близких в виде груза 200 из Украины".

"Мы ищем все возможности, чтобы остановить бессмысленное кровопролитие", — добавили партизаны.

Напомним, 4 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили о разведке военкомата во временно оккупированной Горловке Донецкой области. По словам партизан, этот военный объект "не имеет хорошей репутации" среди местных, ведь "насильственная мобилизация многим семьям поломала судьбы".

В тот же день подполье рассказало о разведке штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Российской Федерации в Севастополе. "Атеш" узнал о военной технике и личном составе, который несет службу на контрольно-техническом пункте части.

5 декабря стало известно, что оккупанты репрессируют солдат срочной службы в воинских частях во временно захваченном Крыму. Российское командование принимает все меры для увеличения числа контрактников среди мобилизованных и срочников. В частности, солдат-срочников бьют, унижают, создают проблемы во время дежурств, отказывают в отгулах.