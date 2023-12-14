"Украина борется за выживание": Швеция предоставит зимний пакет помощи на более 120 млн евро

Пролонгация финансовой поддержки, как сообщили в представительстве Швеции в Европейском Союзе, является ключевой в вопросе помощи Киеву.

Швеция согласовала передачу зимнего пакета помощи на 124 миллионов евро. Об этом представительство скандинавского государства в Европейском Союзе сообщило 14 декабря в сервисе Х.

В сообщении отметили, что Украина борется за свое выживание. Также в заметке сказано и о значении обороны нашего государства для защиты Европы.

"Это решающее время для поддержки Украины", — отметили в представительстве.

Пролонгация финансовой поддержки, как сообщили в представительстве Швеции в Европейском Союзе, является ключевой. Дипломаты отметили, что Украина должна вступить в ряды Европейского Союза.

"Будущее Украины — в ЕС", — говорится в сообщении.

Помощь от Швеции для Украины

В понедельник, 11 декабря, Швеция объявила о предоставлении Украине новой финансовой помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 миллиона долларов). Эти средства намерены направить на поддержку населения страны в зимний период времени. Подробности сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В сентябре стало известно, что Швеция отправила в Украину 10 танков Strv 122. Как сообщил начальник Оперативного отдела штаба армии Швеции Матс Людвиг, украинские экипажи уже прошли обучение по управлению тяжелой техникой. В оборонном ведомстве ответили, что танки Strv 122 являются сертифицированным вариантом немецкого танка Leopard 2A5.

Эта бронетехника оснащена 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L44. Она способна стрелять кумулятивными и бронебойными снарядами. Кроме того, танки Stridsvagn 122 имеют усиленную ходовую часть, дополнительное бронирование на передней части и систему пуска дымовых гранат GALAX для собственной защиты.

Напомним, 19 октября Politico сообщило, Швеция планирует передать Украине истребители Gripen в ближайшее время. По словам журналистов, отправка самолетов может занять до года, прежде чем они окажутся в Украине, поскольку пилоты и инженеры потребуют обучения с незнакомыми системами.