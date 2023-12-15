Мобилизация в Украине: в Раде объяснили, почему в селах чаще забирают мужчин в ВСУ

В крупных городах мужчин найти сложнее — они часто там не прописаны или живут не по адресу, где зарегистрированы, из-за чего исчезает возможность вручать повестки таким образом.

В Украине мобилизация имеет определенные проблемы, в частности некоторые из них связаны с методами работы ТЦК и СП. Об этом рассказала в интервью "Телеграфу" член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская

По ее словам, первой проблемой мобилизации является комплектация по принципу количества, а не качества. Провал по мобилизации является следствием расхолаживания общества "победой уже завтра", отбором и методами работы ТЦК и СП и отношением к рядовому военному.

"Всех без исключения возмущает когда ТЦК, например, закрывает глаза на ночные клубы в Киеве или Одессе, но забирает до конца мужчин в районах и селах. Бывает, что есть семьи, где служат все мужчины", — сказала она.

Бобровская отметила, что возраст также является одной из проблем. Ведь 45-50-летние мужчины не смогут показать физическую результативность, как мужчины 30-35+. Кроме этого, она назвала качество, ведь командирам трудно приводить в чувство или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые имеют болезни, при которых не допускают к службе.

Также ТЦК находятся в оперативном подчинении Сухопутных войск, в результате приоритетность обеспечения комплектации именно бригад этих войск и однобокость в подходе ко всем проблемам, рассказала она.

Где больше всего призывают мужчин

Соломия Бобровская считает, что то, что из сел мобилизуют больше мужчин, а ночные клубы не трогают, является коррупционным фактором. В качестве примера она привела Одессу, где комбриг 14-й бригады ВСУ полковник Александр Охрименко стал главой Одесского областного ТЦК, он заменил на посту Евгения Борисова, который попал в коррупционный скандал.

"Работать в Одесской области с крепкой сетью не только российской агентуры, но и коррупционными руководителями вызов еще тот. С предыдущим начальником ТЦК были договоренности: от 8 тысяч долларов за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК", — сказала она.

Бобровская убеждена, что сломать систему и сделать что-то, что пригодно к жизни и может иметь уважение, — сложно.

Также большую роль играет фактор места регистрации, люди, которые живут в селах, фактически находятся по месту регистрации. Тогда как людей в городе найти сложнее, они часто там не прописаны или живут не там, где зарегистрированы, в результате исчезает возможность вручать повестки таким образом.

Напомним, начальник Одесского ТЦК и СП Александр Охрименко сообщил, что военные, которые получили травмы во время боев и стали ограниченно годными, могут устроиться на работу в ТЦК и СП. Для этого бойцу нужно обратиться к своему начальнику, управляющему или командиру и сообщить о своем желании проходить службу в ТЦК.

Адвокат Марина Бекало рассказала, что некоторым мужчинам с отсрочкой могут вручить повестку. В частности, их могут отправить на прохождение военно-врачебной комиссии.