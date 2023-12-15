"Вряд ли можно назвать успехом": эксперты рассказали, какой "финал" может ожидать Авдеевку

Темп ВС РФ не позволяет им развить успехи оперативного и стратегического характера. Сейчас оккупанты атакуют несколько точек — Купянск, Бахмут, Авдеевку, Лиман и Марьинку, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Авдеевка Донецкой области может стать финальным штурмовым аккордом зимней кампании для Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

По его словам, оккупанты сосредоточены на улучшении тактических позиций в Авдеевке.

"Их истощение что под Авдеевкой, что под Купянском достигнет таких масштабов, что даже если они выйдут на жилую застройку или то, что от нее осталось, это вряд ли можно будет назвать успехом", — сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что украинские военные мощно обороняются. Только боевые действия покажут, как далеко смогут продвинуться оккупанты, однако из-за больших потерь они вряд ли смогут вести масштабные наступления, в частности в ближайшее время. Сейчас темп врага не позволяет ему развить успехи оперативного и стратегического характера, ВС РФ атакуют несколько точек — Купянск, Бахмут, Авдеевку, Лиман и Марьинку.

Издание отметило, что в Авдеевке продолжается главная битва осени и зимы. За последние несколько дней враг вел штурмовые действия как минимум в 16 местах, есть небольшое продвижение на севере у Степного, противник иногда вплотную подходит к забору Авдеевского коксохима. Также продвижение врага наблюдается на юге на окраине "Виноградников", бои происходят между улицей Колосова и Ясиновским переулком. Журналисты отметили, что южная промзона в большей степени может быть захвачена.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что преимуществом "промки" является то, что она находится на господствующих высотах.

"Это означает, что как только россияне полностью возьмут ее под контроль, подтянут минометы и артиллерию, это создаст серьезные угрозы для наших защитников", — сказал Селезнев.

Напомним, 14 декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сообщил, что российские военные бросили на штурм Авдеевки Донецкой области 40 тысяч военных. По его словам, на линии фронта ничего не изменится, если ВСУ выйдут из города, поскольку стратегическая значимость Авдеевки не такая и большая.

13 декабря военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Марьинку и Авдеевку оккупанты пытаются превратить в руины Бахмута с помощью управляемых авиабомб. Он отметил, что враг пытается разоблачить украинские позиции благодаря массированным атакам групп по 20-23 человека.