Война в 2024 году: Залужный прокомментировал планы наступления ВС РФ, опубликованные Bild

Прокомментировать заявления о российском наступлении могут другие люди в украинской власти, заявил главнокомандующий ВСУ. О ком именно идет речь генерал не объяснил.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный ответил на вопросы журналистов относительно плана российского наступления на 2024-2026 гг., опубликованные немецким изданием Bild. Ответ генерала обнародовали на портале "РБК-Украина".

Залужного спросили, что он думает о плане РФ захватить пять областей на востоке Украины. Главнокомандующий отметил, что не имеет отношения к подобным процессам. По его словам, говорить о возможных намерениях российского командования — "не его парафия" и характеризовать это он не может.

"Там есть люди, которые за это отвечают, которые имеют эту информацию", — сказал украинский военный.

Генерал не указал, какие именно люди в Украине могут ответить на вопрос о возможном наступлении врага.

Также Залужный объяснил, что не будет рассказывать о плане украинского контрнаступления в 2024 году. По его словам, тогда это будет "шоу, а не война".

Отметим, 16 декабря немецкое издание Welt опубликовало статью, в которой говорилось о разработке контрнаступления ВСУ в 2024 году. Указывали, что у Сил обороны достаточно бронетехники и других ресурсов для осуществления этого замысла.

Залужный о наступательных действиях ВСУ в 2024 году

План наступления 2024 — детали

Отметим, 14 декабря издание Bild опубликовали инсайдерскую информацию, полученную от анонимного источника из разведки Германии. В статье рассказали о среднесрочных планах ВС РФ и президента России Владимира Путина. Согласно возможному плану, россияне до конца 2026 года хотели бы продвинуться в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Среди целей — оккупация Харькова, Днепра и Запорожья. Между тем как Путин заставил бы Украину сесть за стол переговоров — это должно стать прикрытием для будущего наступления ВС РФ.

Публикацию Bild прокомментировали в украинской разведке. Андрей Черняк из ГУР Минобороны заявил, что на самом деле РФ не имеет сил, чтобы воплотить такой масштабный замысел. Впрочем, признал, что возможны некоторые продвижения на линии фронта.

16 декабря немецкое издание рассказало о новых планах украинского командования. Утверждают, что в новом году ВСУ будут пытаться наносить максимальные потери ВС РФ и оберегать бойцов Сил обороны.

Кроме того, был ряд других публикаций в западных СМИ. Например, издание The Wall Street Journal отмечало, что не ожидает наступательных действий ВСУ вплоть до 2024 года. В то же время другое издание предполагало, что возможны наступательные действия в направлении Крыма: именно там есть шанс одержать победу.

Напоминаем, 18 декабря стало известно о "прослушке", которую обнаружили в кабинете Валерия Залужного. Генерал заявил, что в кабинете как раз должно было происходить совещание.