2-3 недели вместо дня: Чмут рассказал, как блокада границы влияет на задержку грузов (видео)

По мнению главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, мы должны думать на несколько шагов вперед, если хотим выиграть войну.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут не считает определенную задержку грузов гуманитарного характера из-за блокады польских перевозчиков катастрофической. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что эти грузы, в которых едут, например, пикапы, приборы ночного видения, тепловизоры, не блокируются из-за акций протеста. Однако пересечение ими границы несколько замедлено.

"Они проходят, но там, где это происходило раньше за день, сейчас может проходить две или три недели... Хорошо ли это — нет, нехорошо, катастрофично ли — нет не катастрофично. Хотелось бы, чтобы это остановилось? Очевидно, что да", — отметил Чмут.

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При этом он отметил, что пикапы фонд получает, так же как и те же квадрокоптеры. По его мнению, это накладывается на планы выдачи этих грузов непосредственно тем, кому они крайне необходимы.

"Если мы хотим выиграть эту войну, мы должны думать на 2-3-5 шагов вперед", — заключает Чмут.

Ситуация на украино-польской границе — что известно

Сейчас украинские пограничники сообщили, что 18 декабря, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорохуск — Ягодин".

По информации пограничников, организаторы протеста обычно обещают, что будут пропускать вне очереди транспортные средства с грузами безопасности, гуманитарного характера и те, что перевозят животных или скоропортящиеся продукты. Также забастовщики не планируют задерживать на КПП автобусы и легковые автомобили.

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

Впоследствии заблокированные украинские водители на польской границе провели переговоры с консулом. 4 декабря в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" открыли проезд для пустых грузовиков.

В понедельник, 11 декабря, на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Однако вечером того же дня протестующие якобы сломанной фурой перекрыли разблокированный переход.