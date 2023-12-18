Коллаборант Табачник имеет бизнес на оккупированных территориях Украины, — расследование (видео)

Человек, который во времена Виктора Януковича, был министром образования в Украине, говорит о биолабораториях и пугает своих нынешних сограждан американцами.

Дмитрий Табачник — экс-министр образования и науки Украины зарабатывает на сельскохозяйственном производстве в пределах оккупированных территорий, поддерживает тесные связи с руководителями оккупационных администраций Херсонщины Сергеем Сальдо и Запорожья Евгением Балицким. Об этом говорится в репортаже проекта "Телевидение Торонто".

Табачник занимается аграрным бизнесом на оккупированном Приазовье, используя, в частности, украденную россиянами технику. В то же время рассказывает в эфире пропагандистских каналов РФ, что в случае "неудачной СВО" украинские поля захватят американцы.

Как экс-министр влияет на украинскую политику и оккупированные территории — расследование

"Просто встает задача в СВО. Если не будет достигнута победа, то огромное количество людей не останется жить в своем доме. Их оттуда вышвырнут, а там будут или биолаборатории, или поля американских фирм", — говорит предатель Табачник.

Журналисты-расследователи узнали, с кем именно из топовых чиновников образовательной отрасли общается Табачник. Также стало известно о его контактах с "регионалами" Нестором Шуфричем и Олегом Царевым, совместные бизнес и даже бытовые (посещение врачей, просьбы за знакомых, покровительство перед ФСБ и т.д.) дела с Сальдо и Балицким.

Агробизнес Табачника на оккупированной россиянами территории Украины

Дмитрий Табачник, против которого ввел санкции президент Владимир Зеленский, ведет прибыльный аграрный бизнес в оккупированных районах Запорожской области, где его фирмы "Ориана-Агро" и "Солекс" оформлены на доверенных лиц, а краденую технику поставлял представитель Кадырова, по имени Мурад Саидов.

Агробизнес Табачника на оккупированной россиянами территории Украины Фото: Телебачення Торонто

"Это мои два предприятия — "Ориана-Агро" (Волчанское, Акимовский район) и "Солекс" (Богдановка)", — демонстрируют журналисты переписку Табачника.

Переписка Табачника из оккупированного Крыма Фото: Скріншот відео Телебачення Торонто

Между тем сам Табачник, по данным расследователей, живет во временно оккупированном Крыму, и там бизнес. Его компании причастны к незаконному вывозу зерна оккупантами с территории Украины. Также он лично помогал захватчикам в Херсонской и Запорожской областях и сотрудничал с ФСБ РФ еще до полномасштабного вторжения, заявили журналисты.

Напомним, в 2022 году было завершено спецрасследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Украины Николая Азарова по делу Харьковских соглашений.

Фокус писал, что суд разрешил арест экс-министра обороны Михаила Ежеля в связи с Харьковскими соглашениями. Кроме того, еще ранее подозрения из-за подписания Харьковских соглашений получили бывший министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

Ранее стало известно, что экс-министр образования, подозреваемый в госизмене, с 2021 года является совладельцем зарегистрированного в Симферополе ООО. Строительная компания, соучредителем которой является Табачник, внесена по российскому законодательству в реестр юридических лиц страны-агрессора. Ее долей в 50% экс-чиновник владеет с октября 2021 года.