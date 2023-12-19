В России на 11 лет посадили 19-летнего парня за диверсию на железной дороге

По информации следствия, мужчина согласился устроить диверсию в мае этого года за 10 тысяч рублей. Его действия снимал на видео несовершеннолетний товарищ.

Российский суд признал виновным в диверсии 19-летнего парня, который поджег релейный шкаф на железной дороге. Ему назначили 11 лет заключения. Об этом пишет издание "Медиазона".

Сообщается, что инцидент произошел 2 мая этого года вблизи села Агроном возле станции Динская. Российское следствие выяснило, что мужчина за поджог получил 10 тысяч рублей. Его действия на видео снимал несовершеннолетний знакомый.

Рассмотрев материалы дела суд признал его виновным в диверсии, вовлечение несовершеннолетнего в преступление и назначил 11 лет 6 месяцев заключения. Первый год его будут содержать в тюрьме, а дальше переведут в колонию строгого режима.

Издание пишет, что о мужчине в российских СМИ сняли сюжет, в котором показали кадры с задержания его сотрудниками ФСБ и обысков в его доме. Ранее он с семьей жил в Кыргызстане, но позже переехал в Краснодар на Кубани, где жил в частном доме.

Также в видео журналисты рассказывали, что вместе с осужденным правоохранители задержали двух сообщников, однако деталей не сообщалось.

Диверсии на российской железной дороге

Стоит отметить, что в России постоянно происходят диверсии на железной дороге, ведь именно оккупанты систематически используют ее для перемещения своей военной техники и живой силы.

Как в начале ноября сообщали в британской разведке, от первой устроенной диверсии на железной дороге РФ прошло более 17 месяцев. За это время в России наказали по меньшей мере 137 человек. Большинство из них — не старше 24 лет.

К примеру, в ночь на 18 ноября неизвестные лица в Московской области взорвали железнодорожный эшелон с горючим.

Также сообщалось об уничтожении почти 20 грузовых железнодорожных вагонов в Рязанской области 11 ноября.

Кроме того, весной этого года в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожные пути. Из-за этого с рельсов сошел поезд, который перевозил нефтепродукты и пиломатериалы.

Напомним, в августе российские медиа сообщали, что в России задержали мужчину, который якобы выполняя задание СБУ взорвал газопровод в Крыму. Во время обыска у него изъяли много взрывчатки.