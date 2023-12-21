Наев показал комплекс ПВО, который 21 декабря сбил рекордное количество целей (видео)

Российское командование запустило стаю "шахедов", которые летели из Курска в направлении Киева. Одной установки ПВО хватило, чтобы взорвали более половины этих дронов.

Мобильной огневой группе, которая действовала в Северной операционной зоне, удалось сбить девять дронов-камикадзе Shahed-136, запущенных ВС РФ по Украине. Группа действовала с максимальной эффективностью и уничтожили большинство БПЛА, которые летели с севера в ночь на 21 декабря. Кадры работы бойцов сил ПВО показал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев на странице Facebook.

Наев рассказал, что результат работы огневой группы — это 67% от тех БПЛА, уничтоженных суммарно в Северной операционной зоне (около 13 шт.). О том, что это особенно хорошая работа, свидетельствуют восклицательные знаки, которые генерал поставил в своей заметке.

На видео, размещенном украинским военным, можно увидеть кабину установки ПВО, в которой несколько бойцов следят за данными приборов. В определенный момент слышно, что замечен российский дрон-камикадзе: по нему осуществляют единственный выстрел. Этого выстрела достаточно, чтобы обезвредить вражеский аппарат — в кабине раздаются возгласы "Падает" Падает! Падает!"

Ночной удар РФ — детали обстрела 21 декабря

Отметим, в ночь с 20 на 21 декабря ВС РФ запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed-136, сообщили в Воздушном командовании ВСУ. Беспилотники летели из трех точек: на севере — из-под Курска, на юге — с мыса Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ. Силы ПВО работали в 12 областях, среди них — в северных регионах: на Черниговщине, Сумщине, а также на Киевщине.

В результат работы украинских сил ПВО удалось сбить 34 российских БПЛА, рассказали в ВСУ. Куда попало устройство, которому удалось уцелеть, не указывается. В то же время ГСЧС сообщили о последствиях атаки ВС РФ для Киевской области. "Шахеды" повредили склад — начался пожар, который уничтожил несколько легковых автомобилей и внедорожник.

Напоминаем, в сети опубликовали видео с кадрами работы украинского экипажа ударных дронов "Баба Яга". Журналисты показали, как беспилотники эффективно уничтожают российскую военную технику. Кроме того, в Украине создано подразделение, которое имеет 18 морских дронов Magura, способных добраться до временно оккупированного Крыма.