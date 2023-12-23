"Приведет к серьезным потерям": F-16 должны стать для РФ неожиданностью, — эксперт

Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что о количестве и оснащении F-16 можно будет говорить после того, как истребители начнут выполнение боевых задач в украинском небе.

О предоставлении Украине многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon станет известно после их успешной боевой работы по российским захватчикам. Оккупанты на себе первыми испытают появление в украинском небе западной авиации. Такое мнение высказал бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Еспресо".

Генерал обратил внимание на заявление спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, который сообщил, что анонсирования передачи Украине F-16 не будет.

"Информационная стратегия уже выработана, и в этом есть свой смысл. Вообще история с истребителями F-16 должна стать неожиданностью для врага. Россияне первые должны почувствовать появление F-16 в украинском небе. Ведь применение такого оружия приведет к серьезным потерям оккупационных войск", — заявил Романенко.

По его словам, когда западные истребители начнут выполнять боевые задачи, тогда уже можно будет говорить и об их приблизительном количестве и об оснащении. Поэтому всю информацию о предоставлении западной авиации нужно воспринимать "как практические шаги", отметил генерал.

Напомним, 22 декабря стало известно, что Нидерланды готовят первую партию истребителей F-16 для отправки в Украину. Как сообщил в этот же день президент Украины Владимир Зеленский, к отправке готовится партия из 18 машин.

Аналитики из Института изучения войны в этом контексте уточнили, что самолеты могут прибыть в Украину уже к концу 2023 года, то есть в ближайшие дни. К таким выводам эксперты пришли, сославшись на стратегический документ, опубликованный Министерством обороны Эстонии.