Оборона Авдеевки: слабая поддержка США приведет к безумным потерям среди украинцев

Украинские военные говорят, что пока у Сил обороны имеются ресурсы, чтобы удерживать позиции. Однако при сокращении поставок вооружения и боеприпасов, враг может прорвать оборону ВСУ, и линия фронта изменится.

Украинские военнослужащие испытывают тревогу по поводу того, что военная помощь союзников в виде вооружения и боеприпасов может сократиться. И если международная поддержка будет ослабевать, то Украина может понести огромные потери как среди личного состава Сил обороны, так и среди гражданского населения. О том, что говорят по текущей ситуации на передовой и украинские эксперты и военнослужащие на передовой, пишет Independent.

Ситуация в Авдеевке

В материале говорится, что украинские бойцы опасаются прорыва российских войск с дальнейшим продвижением оккупационных сил, если США не предоставят дополнительную помощь. Одним из таких направлений может стать Авдеевка, где продолжаются ожесточенные бои.

"Это очень сложная ситуация, очень сложная, но ребята из сил обороны удерживают позиции", — сказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в интервью изданию.

По его словам, если помощь Вашингтона прекратится линия обороны может измениться, и это приведет к безумным потерям, как это было в начале полномасштабной войны. Чтобы избежать прорыва и удержать город, не говоря уже о победе в войне в целом, срочно необходимо увеличить военные поставки для ВСУ. Прежде всего речь идет о боеприпасах калибра 155-мм и систем HIMARS.

"Враг давит почти с 16 направлений именно по линии обороны Авдеевки. Наиболее важными для атак являются Авдеевский коксохимический завод и направление Стевого. И, конечно же, Первомайское, Опытное, Водяное, куда они пытаются зайти с флангов", — уточнил Барабаш.

Силы обороны пока сдерживают врага

Представитель 47-й ОМБр ВСУ Дмитрий Лазуткин говорит, что именно поставки западного оружия позволили его военным до сих пор выдерживать натиск гораздо более мощного противника.

"Конечно, помощь Запада имеет огромное значение. Наша бригада воюет в основном на западной технике — у нас есть Bradley, самоходки Paladin и боеприпасы для них крайне важны для того, чтобы наши военные воевали эффективно", — подчеркнул военный.

Он добавил, что пока у Сил обороны есть средства, чтобы сдерживать врага, однако украинские воины сталкиваются с безжалостным противником — в основном это подразделения "Шторм Z", — который не считается даже с огромными потерями.

Лазуткин также сказал, что по данным американской разведки Россия потеряла 13 000 солдат в боях за Авдеевку только с начала октября, а всего российское командование направило для захвата города 40 000 бойцов.

Еще один украинский командир сказал, что у Сил обороны пока достаточно ресурсов, чтобы продержаться на своих нынешних позициях, но недостаточно, чтобы "заставить Россию остановиться", если ситуация ухудшится.

"Некоторые вещи невозможно предсказать. Например, россияне начали использовать новые версии ракет С-400 для поражения наземных целей в Киеве, а это значит, что нам нужно больше ракет Patriot, чем мы предполагали ранее", — подчеркнул офицер.

Ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские военные пытаются выполнить задачу по захвату города любой ценой. Но для оккупантов на полную мощность работает "Авдеевская мясорубка".