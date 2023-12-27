Отреагировали на "Новочеркасск": из Феодосии "сбежали" грузовики с ворованным зерном, — СМИ (фото)

Российские власти срочно перевозят зерно из одного крымского порта в другой, рассказали журналисты. При этом оба порта активно используют для вывоза ворованного зерна из Украины.

На дороге возле Феодосии заметили колонну зерновозов, которые двигались в направлении Керчи. При этом из Керчи, так же как из Феодосии, российские власти регулярно вывозят за границу зерно, украденное у украинских фермеров. О событиях на оккупированном Крымском полуострове рассказали на портале "Крым. Реалии".

Журналисты портала получили фотографию, сделанную под Феодосией. На фотографии видно пять зерновозов, которые стоят друг за другом на шоссе. Указывается, что грузовики направляются в Керчь — их заметили утром 27 декабря, через сутки после попадания по БДК "Новочеркасск".

Зерновозы РФ на дороге из Феодосии в Керчь Фото: реки крыма

Авторы "Крым.Реалии" напомнили, что именно через Феодосию российские власти вывозят зерно, украденное в Украине. Например, осенью все железнодорожные пути возле порта были забиты вагонами с зерном, а в порту заметили балкер FEDOR (IMO 9431977, MMSI 273294380), который уже ловили на перевозке краденого. Кроме того, в порту Керчи также видели четыре грузовых судна, на которых закрыли названия и идентификационные номера.

Тем временем так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов не раз подтверждал, что Россия действительно продает украинское зерно, но уверял, что его не вывозят за границу, ранее писал Фокус.

Уничтожение БДК "Новочеркасск" — детали

Отметим, чрезвычайное происшествие с БДК "Новочеркасск" состоялось в ночь с 25 на 26 декабря. Сначала случайные свидетели опубликовали видео со взрывом в порту Феодосии. Позже стало известно, что произошло попадание ракет в российский военный корабль, который получил серьезные повреждения — об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, а также фото, опубликованные в сети.

Российские власти подтвердили попадание, при этом признали гибель одного гражданского. Однако на борту корабля на момент взрыва могло находиться 77 человек, — об этом сообщили росСМИ. Впоследствии в РФ заявили, что 33 моряка "пропали без вести", а несколько десятков получили ранения. На месте попадания якобы обнаружили обломки ракеты Strorm Shadow — официально Генштаб ВСУ не подтверждал использование этого оружия.

Напоминаем, в медиа уточнили состав экипажа корабля "Новочеркасск", уничтоженного в Феодосии. Согласно предварительным данным, на борту находились моряки-срочники: некоторые из них погибли. Тем временем эксперты попытались объяснить силу взрыва: предположили, что на судне могли перевозить ракеты "Калибр" или дроны-камикадзе Shahed-136.