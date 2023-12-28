Бронетехника, снаряды и детали ПВО: сколько военной помощи получила Украина в 2023 году

Эксперты Defense Express отмечают, что только последний пакет помощи от США на общую сумму $250 млн содержит боеприпасы к системам HIMARS и NASAMS, а также артиллерийские снаряды.

США в 2023 году выделили для вооружения Украины 23 миллиарда долларов, что на 1,8 миллиарда больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Эксперты отмечают, что это сотни единиц бронетехники и более 1 миллиона снарядов, и не только. Лишь последний пакет военной помощи Украине на общую сумму 250 миллионов долларов содержит боеприпасы к тем системам, которые уже переданы ВСУ, в частности ракеты к NASAMS, ПЗРК Stinger, ПТРК TOW, HIMARS, 155- и 105-мм боеприпасы и т. п. Среди прочего перечисленного также компоненты для систем противовоздушной обороны, что вполне возможно отсылает к проекту FrankenSAM, считает агентство.

Эти средства, по информации Defense Express, были выделены по программе президентского изъятия (PDA), потому что средства по программе USAI, когда оружие заказывается у производителей, закончились еще в ноябре этого года.

Военная помощь США — цифры и факты

Всего за 2023 год Соединенные Штаты, согласно последним отчетам Пентагона, действительно выделили на вооружение для Сил обороны Украины, как уже отмечалось, 23 миллиарда долларов. Именно в этом году начались поставки совершенно новых систем, которые ранее не передавались в Украину. Например, таких как ЗРК VAMPIRE для уничтожения именно "шахедов" или дальнобойные ракеты ATACMS, танки Abrams или БМП Bradley.

"Некоторые позиции в перечне за 2023 год генерализованы и объединены с другими позициями, или уже не содержат конкретных цифр, например БПЛА, которые теперь указываются общим перечнем образцов без количества", — объясняет агентство.

То есть это только те показатели, которые имеют конкретный количественный параметр, потому что во многих позициях он отсутствует. Например, остается неизвестным, сколько ВСУ получили боеприпасов к HIMARS, противорадиолокационных ракет HARM, а позиция по высокоточному вооружению вообще включает огромный перечень различных средств, в частности JDAM-ER и ATACMS.

Усиление ППО

За 2023 год от США конкретизированным остался дополнительный заказ на ЗРК NASAMS — 4 комплекса, которые в этом году были дополнительно заказаны по программе USAI до 8 единиц заказанных и частично переданных в 2022 году.

Также было передано 400 ПЗРК Stinger, которые добавлены к переданным в прошлом году 1600. Вдвое возросло количество переданных РЛС для ПВО — с 10 до 21.

Кроме того, в этом году передали еще один HIMARS, что увеличило количество переданных систем в ВСУ до 39.

Артиллерия

Передано дополнительно еще 56 единиц 155-мм артсистем (всего 198), к которым добавлены 2300 высокоточных, 996 тысяч обычных снарядов, а также 31 тысячу снарядов дистанционного минирования RAAM. Было передано 36 единиц 105-мм гаубиц (всего 72), к ним 620 тысяч боеприпасов.

Кроме того, поставлялись боеприпасы и к советским артиллерийским системам:

10 тысяч в калибре 203-мм;

155 тысяч — 152-мм;

40 тысяч — 130-мм;

20 тысяч — 122-мм;

10 тысяч боеприпасов — к "Граду".

В 2023 году от США были переданы 17 минометов 120-мм калибра, 112 — 81-мм, 48 — 60-мм, к которым 255 тысяч мин.

Также было передано 16 дополнительных контрбатарейных радаров.

Бронетехника

В 2023 году Украине были предоставлены 31 танк Abrams, 190 БМП Bradley, 100 БТРов M113 (в 2022 году 200), 189 Stryker и 23 MRAP (в прошлом году 500) и еще 800 HMMWV (к 1200 переданных ранее).

Противотанковые возможности были увеличены за счет поставки в 2023 году 1500 Javelin и 44 000 других противотанковых систем (скорее всего гранатометы типа AT4). Также к ПТРК TOW было передано 7500 ракет. Количество переданных патронов к стрелковому вооружению в этом году составило 296 миллионов.

Напомним, что директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец призвал как можно скорее утвердить закон о мобилизации.