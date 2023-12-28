Разбитая бронетехника и руины: ВСУ показали, что осталось от Работино (фото)

В селе Запорожской области до войны проживало почти 500 человек, однако сейчас там не осталось уцелевших зданий, свидетельствуют фотографии с места боев.

В Работино Запорожской области в результате боев разрушены частные дома. Некоторые из домов потеряли крышу, а некоторые даже стены. Взрывная волна согнула пополам водонапорную башню, а посреди дороги стоит бронетранспортер. Украинские военные из 118 отдельной механизированной бригады показали, как выглядит населенный пункт, который пытались оккупировать ВС РФ. Фотографии по результатам боев опубликованы на странице Facebook бригады.

Бойцы 28 декабря опубликовали сообщение, в котором разместили восемь фотографий из Работино. Указали, что именно так выглядит "русский мир".

На фотографиях из населенного пункта, где до российского вторжения проживало полтысячи человек, видно разрушенные дома. Вместо некоторых домов — только куча кирпича и различных обломков. Некоторые — сохранили стены.

Обломки дома в Работино Памятник Кузьме Апатову (большевику) в Работино Поврежденные ворота в Работино Руины в Работино Село Работино, пострадавшее от войны

Можно увидеть остатки гражданской жизни — легковая машина в разрушенном сарае и ржавый велосипед, прислоненный к столбу.

Гражданский автомобиль в Работино в разрушенном гараже Фото: Facebook / 118 отдельная механизированная бригада ВСУ Велосипед в Работино возле разрушенного дома Фото: Facebook / 118 отдельная бригада территориальной обороны

В результате боевых действий наклонилась водонапорная башня — ее согнуло вдвое.

Водонапорная башня в Работино Фото: Facebook / 118 отдельная механизированная бригада ВСУ

На территории населенного пункта — свалка поврежденных бронемашин, свидетельствуют фотографии от бойцов 118 ОМБр ВСУ.

Разбитая бронетехника в Работино Фото: Facebook / 118 отдельная механизированная бригада ВСУ

Контрнаступление ВСУ — детали событий под Работино

Отметим, боевые действия возле Работино в Запорожской области возобновились летом 2023 года, когда Силы обороны Украины начали наступательные действия на данном отрезке фронта. Бойцы ВСУ постепенно продвигали вглубь российских фортификационных укреплений и смогли освободить село в августе 2023 года — об этом официально сообщили в Минобороны Украины.

28 декабря 2023 года аналитики Института изучения войны отметили, что украинские военные отошли с некоторых позиций возле Работино. Указывают, что это могли сделать, чтобы занять позиции, более пригодные для зимнего периода.

Напоминаем, в Центре национального сопротивления рассказали о действиях российских оккупантов на оккупированных частях Запорожской области. В частности, россияне пытаются привлечь украинцев в "органы власти", но это не очень удается. Тем временем стало известно об очередном преступлении военных ВС РФ: они расстреляли бойцов ВСУ неподалеку от Работино. В Офисе генерального прокурора заявили, что вставили имена преступников.