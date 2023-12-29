Коснутся вопроса мира: Сийярто сообщил, когда встретится с Ермаком и что ему скажет

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что с нетерпением ждет личной встречи с главой офиса Владимира Зеленского. При этом настаивает на особом венгерском видении мира в Украине.

Встреча главы Офиса президента Андрея Ермака и главы МИД Венгрии Петера Сийярто состоится в январе 2024 года. Во время встречи политики обсудят "двусторонние вопросы", но это не будет означать изменений позиции по войне в Украине. О предстоящем общении с представителем президента Владимира Зеленского говорится в заметке Сийярто на странице Facebook, опубликованной 28 декабря.

Сийярто подтвердил, что имел телефонный разговор с Андреем Ермаком. При этом подчеркнул, что венгерское правительство является сторонником "двустороннего диалога", который улучшит отношения с соседями. Также отметил, что на сегодня речь не идет об изменениях в "промирной позиции" Венгрии. Однако чиновник ожидает, что будет иметь возможность пообщаться по вопросам, важным для обеих сторон.

"Конечно, мы не изменим нашу промирную позицию, но я с нетерпением жду нашей личной встречи в январе, потому что там мы будем иметь возможность обсудить самые актуальные двусторонние вопросы", — написал министр иностранных дел Венгрии.

Венгрия и Украина — детали

Отметим, Андрей Ермак 28 декабря также сообщал о предстоящей личной встрече с Сийярто, но при этом не указал, когда именно она состоится. Чиновник также назвал темы, которых коснулись во время телефонного разговора. В частности, речь шла о предстоящей встрече президента Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Также говорили о европейских перспективах Украины.

Венгерские политики регулярно делают заявления, в которых отрицают намерения Украины стать членом ЕС, блокируют получение помощи от европейцев и выступают на пророссийских позициях относительно вторжения РФ. Однако в декабре 2023 года во время саммита ЕС удалось избежать блокировки относительно начала переговоров о вступлении в Евросоюз. В частности, СМИ писали, что в момент голосования Виктор Орбан вышел из зала, где собрались главы стран-членов ЕС. Впрочем, 50 млрд евро финансовой помощи до сих пор не поддержаны — Венгрия каждый раз голосует против предоставления средств. При этом чиновники этой страны заявляют, что ЕС не обязан предоставить деньги Украине, а лучше должна была бы предоставить определенную сумму венграм. Кроме того, они настаивают, что присоединение к европейскому сообществу невозможно, пока в Украине продолжается война.

Напоминаем, 21 декабря Виктор Орбан подтвердил, что действительно будет встреча с Владимиром Зеленским. Политики непродолжительное время пообщались во время инаугурации президента Аргентины: глава Украины тогда сказал несколько слов главе Венгрии.