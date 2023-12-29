Обстрел Украины 29 декабря: сколько жертв и пострадавших в Киеве, Днепре и других городах

По информации Службы спасения, работники ГСЧС до сих пор разбирают завалы разрушений, вызванных бомбардировкой РФ, поэтому количество жертв ракетной атаки может расти.

Соответствующие службы документируют последствия очередного военного преступления армии РФ — массированного ракетного удара по населенным пунктам Украины 29 декабря. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная полиция, а также военные администрации на местах сообщают в телеграм-каналах.

Уже зафиксирован 51 вражеский обстрел, в результате чего повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Всего по Украине на 17:00 30 погибших и 153 травмированных из-за ракетного обстрела российских оккупантов.

Кратко по ситуации в городах

Днепр

6 человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших — ребенок и полицейский. В роддоме работники ГСЧС спасли 12 рожениц и 4 младенцев.

Харьков и Харьковская область

3 человека погибли, 13 мирных жителей получили ранения, из которых 11 госпитализированы, 3 человека в тяжелом состоянии.

Запорожье

8 человек погибли, 13 ранены. Среди погибших — учительница начальных классов.

Одесса и Одесская область

Погибло 4 человека, 26 получили ранения в результате попадания в жилые дома. Среди пострадавших двое малолетних детей — 6 и 8 лет, а также беременная.

Львов

Один человек погиб, 30 — травмированы. Среди раненых — двое детей.

Киев и Киевская область

Погибли 8 человек, 30 — травмированы.

Также ранения получил один человек в области.

Сумская область

В городе Конотоп 4 травмированных.

Черкасская область

В городе Смела травмированы 9 человек, один из них — ребенок.

Служба спасения продолжает работать

Спасатели ГСЧС работают на местах разбора завалов в 4 областях и Киеве. Пожары, возникшие в результате обстрелов ликвидированы, за исключением Львовской области, где продолжается тушение возгорания, а именно:

в Днепре продолжается разбор завалов частного дома и поиски одного человека;

в столице спасатели разбирают завалы на складе стройматериалов. Также продолжается разбор завалов и поиск людей в двух разрушенных складских зданиях Киева;

в Одессе продолжаются аварийно-спасательные работы в 16-этажном и 3-этажном жилых домах;

в Запорожье пожарные работают на местах удара по двум частным домам, продолжаются поиски человека;

во Львовской области продолжается ликвидация пожара в цехе.

Фокус писал, что утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и в Киеве. Днем российские оккупанты второй раз 29 декабря нацелились ракетными ударами на Черкасскую и Сумскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные атаковали Украину почти всем, что имеют в своем арсенале. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские военные атаковали Украину различными воздушными средствами. По его словам, мишенью атаки была вся территория страны.