Учли опыт 29 декабря: ВС РФ использовали все МиГ-31К для обстрела, — Defense Express

Для массированной атаки по Киеву и Харькову россияне применили 16 самолетов Ту-95 и 11-12 носителей "Кинжалов". Директор Defense Express Сергей Згурец предположил, что враг бил по целям, в которые не удалось попасть во время предыдущего обстрела.

Россияне использовали весь свой парк самолетов МиГ-31К для массированного обстрела Украины 2 января. Об этом в комментарии Radio NV рассказал директор Defense Express Сергей Згурец.

Он рассказал, что РФ применила для атаки все имеющиеся силы и средства — от дронов типа Shahed до ракет "Кинжал". Фактически массированный обстрел начался еще в 22:00 1 января — с запуска беспилотников.

Когда ВСУ уже сбивали "Шахеды", в пусковую зону зашли 16 бомбардировщиков Ту-95. Они разделились на две группы и осуществили запуск крылатых ракет. После них в сторону Украины полетели и "Кинжалы".

"Было использовано 11 или 12 носителей этих "Кинжалов". Самолеты МиГ-31К использовали. То есть использовались почти все самолеты, которые способны нести "Кинжалы"", — подчеркнул Згурец.

По его словам, по сравнению с массированной атакой 29 декабря эта была "более агрессивная". Россия использовала большее количество вооружений из своего арсенала.

"Враг, с одной стороны, пытался перегрузить ПВО таким насыщенным использованием средств поражения. С другой стороны, наверное, учел особенности действий нашей ПВО 29 декабря", — предположил руководитель Defense Express.

Он объяснил, что крылатые ракеты определенным образом программируют. В частности, подготовка ракеты Х-101 к запуску может занимать от двух суток до двух недель. Это зависит от того, имеется ли вся информация о маршруте полета.

Згурец напомнил, что с обстрела 29 декабря прошло всего несколько суток, и повторный их запуск — это довольно большая нагрузка для планировщиков.

"И не исключаю, что на самом деле некоторые ракеты шли по тем же целям, что враг пытался подстрелить 29 декабря, потому что слишком мало времени для перепланировки полетов Х-101", — добавил эксперт.

Массированный обстрел 2 января: последствия

Ночью и утром 2 января ВС РФ нанесли массированные удары по Украине. В Киеве больше всего пострадал Соломенский район. Предварительно известно о 27 раненых, повреждены многоэтажки. Одна из пострадавших погибла в "скорой". В общем повреждения зафиксировали в семи районах столицы.

В Киевской области повреждены 5 многоэтажек, частные дома и более 60 машин. Известно о двух погибших и 11 раненых, среди которых есть ребенок.

Также под ударом оказался Харьков, там известно уже о 45 раненых. Всего по городу прилетели по меньшей мере 6 ракет, все они были направлены на Шевченковский район.