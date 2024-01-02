Несмотря на санкции: РФ способна держать темп обстрелов Украины минимум до весны, — эксперт (видео)

По словам эксперта Defense Express Ивана Кирицкого, определенного запаса ракет у РФ хватит еще надолго. К примеру, "калибры" россияне еще "не распаковывали".

Россия и в дальнейшем будет пытаться наносить ракетные удары по Украине, а нынешняя интенсивность может сохраниться минимум до весны. Эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Еспресо" сообщил подробности.

По его мнению, определенного запаса ракет у РФ еще хватит. По его словам, россиянам хватит ресурса поддерживать такой темп массированных обстрелов территории Украины как минимум до весны этого года.

Несмотря на производственные показатели, оккупанты способны запускать до 100 ракет одновременно и у них все равно остается возможность и запасы для 2-3 массированных обстрелов. Это касается почти всех видов их ракет.

"Запас ракет "Калибр", которых они могли накопить до 200 единиц, они почти не распаковывали", — сообщил Иван Киричевский.

Эксперт Defense Express также прокомментировал и удары беспилотниками вглубь украинской территории. Плотность ПВО Украины, по его словам, не столь высока. Он отметил, что Воздушные силы следует усиливать.

Смотреть с 12 мин.

Война РФ против Украины — прогнозы Киричевского

В октябре 2023 года Иван Киричевский рассказал, насколько ПВО Украины готова противостоять атакам ВС РФ на энергетику. По его словам, Украине нужно больше комплексов, но их в любом случае не будет достаточно. Несмотря на поставки иностранных систем ПВО основу украинской системы обороны до сих пор составляют советские комплексы, ракеты к которым заканчиваются. Однако, по словам эксперта, в украинской ПВО остаются пробелы. Несмотря на прирост в качественных показателях, комплексов до сих пор недостаточно по количеству.

Сбылся прогноз военного аналитика о том, что Черноморский флот РФ ждут новые "сюрпризы". В сентябре он заявил, что Украина взяла курс на уничтожение Черноморского флота РФ, поэтому и в дальнейшем будут поражены российские суда. Он также заявил, что не нужно надеяться на то, что флот РФ в Черном море будет уничтожен в ближайшее время. Этого не произойдет даже до конца года. Но чем больше кораблей Украина сможет поразить, тем быстрее восстановится морской экспорт.

В мае Иван Киричевский предупреждал о том, что Россия увеличила мощности для производства ракет в первом полугодии 2023 года. Он отмечал, что российские ракеты обеспечены примитивными технологиями, но все же могут летать и наносить вред.

Удары России по Украине 2 января

Утром 2 января войска России атаковали ракетами города Украины. В результате ударов взрывы прогремели сразу в нескольких регионах. По данным ГСЧС, в столице в результате массированного ракетного удара погибли два человека. В Харьковской и Киевской областях также не удалось спасти мирных жителей. Работа над ликвидацией последствий продолжается.

На территории Киевской области погибли два человека, а еще 11, среди которых 1 ребенок, пострадали. Им оказали срочную медицинскую помощь. В ряде общин Бучанского, Фастовского, Броварского, Вышгородского районов также возникли проблемы с энергоснабжением, однако работа над восстановлением продолжается. В доме в Соломенском районе Киева пострадали 43 человека

Часть воздушных объектов российских оккупантов была направлена по Харькову. Для ударов были использованы аэробаллистические ракеты "Кинжал", что привело к разрушениям и пострадавшим.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец просил омбудсменов мира призвать правительства усилить ПВО Украины. Он заявил, что сейчас единственный способ защитить права гражданского населения это предоставить противовоздушные комплексы. Среди систем чиновник назвал IRIS-T, Patriot и NASAMS. Именно мощная ПВО, по мнению чиновника, обеспечит основное право человека — просто жить.