Атака РФ на Украину: сколько пострадавших в Киеве, Харькове и других городах (фото, видео)

В результате обстрелов Украины 2 января Россия убила 5 человек. Также 130 получили ранения различной степени тяжести. СМИ подсчитали, что для этой атаки РФ потратила около 620 млн долларов.

Ночью и утром 2 января Россия провела новые воздушные атаки на Украину. В результате сильнее всего пострадали Киев и Харьков. Фокус разобрался в последствиях террористических ударов РФ.

Как рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона, в Харькове, предварительно, в результате атаки 1 человек погиб и 61 ранен.

"Утром подразделения ГСЧС и полиции эвакуировали всех граждан из пострадавших домов и совершили поквартирный обход. Только в ближайших домах повреждено 75 квартир. Там фактически невозможно будет находиться и проживать в ближайшее время", — отметил глава МВД.

Игорь Клименко об обстрле Украины

Также в МВД заявили, что известно о 135 пострадавших по Украине: 130 ранены (61 — в Харьковской области, 52 — в Киеве, 16 — в Киевской и 1 — в Запорожской областях); 5 человек погибли (по 2 — в Киеве и Киевской и 1 — в Харьковской областях).

Воздушные атаки на Украину: Зеленский, сколько ракет и дронов запустила РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 5 последних суток Россия атаковала Украину не менее 500 ракетами и дронами.

"Рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За 5 последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов", — сообщил Зеленский во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Также глава государства писал, что российские ракеты пытаются уничтожить все живое. В то же время Украина хочет сохранить как можно больше жизней, как людей, так и животных.

"Это те ценности, ради которых мы изо дня в день боремся. Все люди и животные, все живое нуждается в защите, когда на землю твоей страны посягает русский оккупант", — заявил глава государства.

Обстрел Харькова: пострадала актриса Виктория Тимошенко

Как сообщил актер Евгений Сафонов, в результате ракетной атаки российских оккупантов во вторник утром, 2 января, пострадала 89-летняя актриса Харьковского академического драматического театра Виктория Тимошенко.

"Чудеса случаются, внук сказал что Виктории Николаевны больше нет. Но она решила по своему. И дает представление. Когда уже везли, она поняла, что еще не время. Она находится в очень тяжелом состоянии в реанимации 4 неотложной помощи", — говорится в заметке.

Пострадала Виктория Тимошенко

Обстрел Киева: погибла профессор "Киево-Могилянской Академии" Людмила Шевцова

2 января в Институте гидробиологии НАН Украины заявили, что в результате ракетного террора России погибла преподавательница университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Шевцова. 2 февраля женщине должно было исполниться 85 лет.

Заместитель директора по научной работе Института гидробиологии НАНУ Владимир Юришинец рассказал, что Шевцова некоторое время возглавляла отдел гидробилогии речных систем Института гидробиологии НАНУ и исследовала фауну дна каналов, оросительных систем Украины, а именно юга Украины. Она была специалистом по двустворчатым моллюскам.

В пресс-службе "Киево-Могилянской академии" сообщили, что с 2014 года Шевцова работала на кафедре экологии факультета естественных наук НаУКМА. Она была гарантом магистерской образовательно-научной программы "Экология и охрана окружающей среды".

Людмила Шевцова

Ракетные атаки на Украину: СМИ выяснили, сколько денег потратила РФ

Журналисты Forbes выяснили, что атака 2 января стоила России около 620 млн долларов.

Как сообщают украинские военные, сначала Украину атаковали дронами-камикадзе. Все 35 ударных БПЛА Shahed-136/131 были уничтожены силами ПВО. Кроме того, утром враг применил стратегическую авиацию — 16 бомбардировщиков Ту-95МС, которые запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Также зафиксированы пуски с истребителей МиГ-31К — 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". С моря враг атаковал города Украины 3 крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12 ракетами "Искандер"-М/С-300/С-400. Самолеты тактической авиации Су-35 запустили 4 радиолокационные ракеты Х-31П.

Ракетные атаки на Украину: в ВСУ рассказали, когда ждать следующий большой удар

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что уже через несколько дней Россия снова может нанести массированный ракетный удар по Украине. Так, чтобы подготовиться, оккупантам надо 4 дня.

"На подготовку 4 дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ее повернуть направо, где ее повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это — технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому, думаю, у них есть возможности", — сказал представитель Воздушных сил.

Удар по Украине: в РФ начали распространять фейк о попадании в бункер Залужного

2 января российские СМИ начали распространять информацию о попадании ракеты в подземный бункер в Киеве, где находился некий заместитель главнокомандующего ВСУ.

"Уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель Залужного", — говорится в сообщении российской газеты.

В ВСУ назвали такие заявления далекими от реальности.

"Российские пропагандисты активно распространяют "информацию" о якобы поражении во время ракетного обстрела Киева бункера, где находился заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющим ничего общего с реальностью", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

Фейк об уничтожении бункера Залужного

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия, обстреливая Украину ракетами, совершает сознательное масштабное преступление геноцидного типа, которое должны зафиксировать международные сообщества, а также соответствующие юридические инстанции.