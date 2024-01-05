Ранена знаковая личность: Буданов раскрыл детали спецоперации ГУР в Белгороде (видео)

Глава украинской разведки назвал рейд в РФ "обычной операцией". И добавил, что после ранения для "знаковой личности" срочно запросили вертолет для эвакуации в Москву.

Во время рейда бойцов ГУР в Белгородскую область был ранен "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов. Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал Кирилл Буданов.

Личность, получившая тяжелое ранение, скорее всего, непростая, подтвердил Буданов. Об этом свидетельствует то, что оккупанты сразу запросили вертолет для эвакуации в Москву.

Не раскрывая подробностей, руководитель украинской разведки назвал рейд "обычной операцией", поскольку между Украиной и РФ продолжается открытая война, поэтому "нечему удивляться".

"Опять же возвращаюсь к тому, что я сказал — у нас открытая война, и нечему удивляться. Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получит ее у себя, что в конце концов и происходит", — сказал начальник ГУР.

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Что известно о рейде

Во время рейда украинских сил в Грайворонском районе Белгородской области бойцы ГУР заминировали единственную дорогу, по которой передвигались россияне на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт из минометов и стрелкового оружия. Как подтвердил Буданов, живой силе противника удалось нанести потери убитыми и ранеными.

"Именно в это время, 5 января, высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы", — сообщает ГУР.

Ситуация в Белгороде и области

Напомним, с 30 декабря россияне жалуются на обстрелы Белгорода и области.

Стало известно, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляют о якобы сбитых ракетах.

Вечером 4 января в Белгороде снова раздавались взрывы, россияне в сети писали о "прилетах" и работе ПВО.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции заявили, как пишут журналисты, что не осуждают удары по Белгороду. По их мнению, это законный акт защиты.

Тем временем в России ответили на такое заявление. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что в РФ никогда не любили французов и напомнил о бывшей войне с Францией.