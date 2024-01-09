Об этом говорил Залужный: Белый дом решает, как передать ВСУ передовое вооружение, — СМИ

Источники журналистов утверждают, что сейчас администрация Джо Байдена пытается расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям. Во время встречи союзники обсуждали вопросы о поставках систем РЭБ, разминирования и беспилотников, о которых в своей статье писал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Вашингтоне прошла встреча администрации президента США и 12 ведущих оборонных компаний страны, на которой они обсудили перспективы производства оружия для Украины. Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что на встрече, которую созвал советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, присутствовали предприятия различных направлений американского военно-промышленного комплекса.

В числе участников инсайдеры агентства назвали менеджеров компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, которые преимущественно специализируются на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, которые занимаются дронами и борьбой с ними.

"Разговор был сосредоточен на ряде систем, включая беспилотные авиационные системы, на том, как противостоять приближающимся беспилотным авиационным системам, а также на решении проблемы разминирования", — рассказал один из чиновников Белого дома.

В целом, по информации Reuters, участники встречи обсуждали, каким образом Вашингтон может предоставить Киеву дополнительную военную помощь, чтобы добиться "возобновления акцента на Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, которые они определили как сдерживающие ее прогресс и динамику на поле боя".

Источники агентства в Белом доме отмечают, что США таким образом пытаются расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям. Одновременно представители администрации президента заявили, что встреча в понедельник, 8 января, дала им возможность узнать о новых возможностях американской оборонной промышленности и о путях внедрения этих инноваций в Украине.

Инновационные ключи к победе от главкома

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный еще в ноябре 2023 года в своем эссе для журнала The Economist назвал основные преимущества, которыми должна обладать украинская армия для победы над российским агрессором.

Главнокомандующий объяснил, что ВСУ необходимы "ключевые военные возможности и технологии" и перечислил пять основных пунктов:

воздушная оборона;

радиоэлектронная борьба;

контрбатарейная борьба;

разминирование;

мобилизация.

США и помощь Украине

Представители администрации президента США заявили, что встреча в Белом доме не связана с декабрьским соглашением об ускорении совместного производства оружия и обмена данными между США и Украиной.

Напомним, что во время своего последнего визита в США в начале декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями американских оборонных компаний.

На встрече обсуждались вопросы богатого практического опыта Украины в оборонной сфере, который был приобретен за время войны, а также потенциал Киева в увеличении производства боеприпасов и военной техники при поддержке иностранных компаний.

Кроме того, президент Зеленский предложил создать в Европе оборонный хаб, который будет базироваться в Украине.

Напомним, 7 января президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии в Конгрессе утвердить дополнительное финансирование, включая более 60 миллиардов долларов для Украины.

Ранее, 5 января, СМИ писали, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассматривает возможность проведения прямых переговоров с президентом Джо Байденом о помощи Украине и пограничной политике.