Не будут терять время и деньги: FFG строит в Украине завод для ремонта Leopard и IRIS-T (фото)

Представитель Бундестага посетил завод, который строится в одном из западных регионов страны. Опубликовал фото и заверил, что немецкие деньги тратятся разумно.

Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaf (FFG) начала строить завод, который будет заниматься ремонтом военной техники, полученную Силами обороны Украины от Бундесвера и правительств других стран-партнеров по коалиции "Рамштайн". Завод даст возможность экономить время и деньги и не отправлять оружие на зарубежный ремонт. О решении FFG рассказал депутат Бундестага от Свободной демократической партии (FDP) Маркус Фабер (Marcus Faber) в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

Фабер сообщил, что завод FFG возведут на западе Украины — чиновник не назвал населенный пункт, где идет строительство. Завод станет ремонтным центром для восстановления поврежденной в боях техники. В частности, туда будут отправлять побитые танки Leopard 1, бронемашины WiSENT 1 MC (может использоваться для разминирования и эвакуации), бронемашины для эвакуации танков Pionierpanzer 2A1 Dachs и пусковые установки для комплекса ПВО IRIS-T SLS.

Немецкий политик отметил, что строительство завода имеет несколько преимуществ. Во-первых, не будут терять время и деньги на транспортировку танков на ремонт. Во-вторых, прямо в Украине будут учиться механики для обслуживания бронемашин.

"Это означает огромное повышение эффективности, поскольку дорогие и трудоемкие перевозки за границу в будущем больше не потребуются, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков непосредственно на месте", — написал он.

В заметке Фабера опубликована фотография, сделанная посреди ремонтного центра в Украине. Предметы вокруг заблюрены, поэтому не понятно, какие предметы есть вокруг и на каком этапе строительство.

Маркус Фабер — на заводе в Украине Фото: Twitter

Политик также отметил, что доволен тем, как тратятся немецкие деньги.

"Визит на место также показывает, что немецкие налоговые деньги используются разумно и что стоимость нашей военной помощи сохраняется", — говорится в заметке Маркуса Фабера.

Война в Украине — детали

Отметим, благодаря западным партнерам Украина получила несколько десятков танков Leopard различных типов — их предоставила Германия и ряд других стран ЕС. Кроме того, Бундестаг ежемесячно сообщает о выделении новых пакетов помощи: чуть ли не в каждом из них есть информация о предоставлении машин для разминирования и эвакуации. Также информировали о предоставлении комплексов ПВО IRIS-T.

Тем временем ВС РФ возобновила массированные обстрелы Украины, при этом враг целится не только в объекты инфраструктуры, но и по промышленным предприятиям. Например, во время удара 2 января российская ракета повредила завод под Киевом, который выпускал для ВСУ военную форму. Кроме того, в результате удара 2 января произошли повреждения в Соломенском районе, где погибло более 30 человек.

Напоминаем, во время российского обстрела в ночь на 8 января в Хмельницкой области прогремели шесть взрывов. После этого в областном центре были обесточены улицы в западном пригороде, также предупреждали об отключении возле аэродрома в Староконстантинове.