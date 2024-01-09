Показали документы и вывели: в Одессе ТЦК провел рейд в троллейбусе, — соцсети (видео)

Работники ТЦК вывели из общественного транспорта двух одесситов, которые, вероятно, отказались предоставить документы. После этого одного из них задержали, рассказала его сестра.

9 января в Одессе работники Территориального центра комплектования (ТЦК) и служащие Национальной гвардии провели рейд в общественном транспорте. Во время рейда они встретили одессита, который отказывался предоставить документы, удостоверяющие личность. Позже сестра одессита заявила, что его якобы задержали. О происшествии рассказали в Telegram-канале "Одесса Инфо".

Утром 9 января в информационном паблике сообщили, что работники Терцентра работают в общественном транспорте. В частности, в троллейбусах и трамваях обращаются к военнообязанным с просьбой показать военно-учетные документы и документы, удостоверяющие личность. Не все одесситы соглашались показать документы, поэтому некоторых вывели из транспорта. Например, это произошло с двумя мужчинами, которых высадили из троллейбуса на Фонтанке, говорится в одном из сообщений паблика.

Рейд ТЦК в Одессе 9 января — детали Фото: Скриншот

Позже опубликовали видео, снятое одесситом в троллейбусе. Видео снято мужчиной, который разместился на сиденье неподалеку от дверей в троллейбус. В кадр попадает три-четыре военных — они обращаются к тому или иному мужчине с просьбой предъявить документы.

Через мгновение военные подходят к оператору, показывают удостоверение Нацгвардии. Нацгвардеец попросил у одессита документы на основании распоряжения коменданта: слышно, что речь идет о воинском учете. Однако мужчина отказался выполнять просьбу: несколько раз выкрикивал, что не желает ничего делать и вообще не видит никого, кому он предоставил бы свои документы.

"Не желаю! Не желаю! Устраиваете здесь цирк! Кому? Кому [показывать документы — ред.]", — то и дело повторял одессит.

Между тем другие пассажиры отметили, что из-за инцидента могут опоздать на работу — на этом видео обрывается. Авторы паблика сообщили, что получили информацию от сестры мужчины на видео — по словам женщины, его задержали.

На другом видео, опубликованных прокремлевскими пользователями в соцсети X, слышно, как одесситы и одесситки пытаются выгнать работников ТЦК из троллейбуса и обзывают их.

Пока не известно, как зовут одессита, которого, вероятно, задержали правоохранители. На странице Facebook Одесского областного Терцентра комплектования не комментировали инцидент, который произошел в Одессе утром 9 января. Также нет реакции от ГУ Нацполиции в Одесской области.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что украинская армия действительно нуждается в пополнении, чтобы удержать позиции во время атак России, которая планирует мобилизовать 400 тыс. человек. В Верховной Раде Украины начали рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о мобилизации. Среди предложений законодателей — усилить ответственность за уклонение от мобилизации и избежание постановки на воинский учет. Законопроект рассмотрели в профильном комитете — на заседание пришел Залужный и группа военных из Генштаба. В итоге документ отправили на доработку, ранее писал Фокус.

Напоминаем, 29 декабря ВС РФ в очередной раз нанесли удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе. В результате российского удара в Одессе произошло повреждение жилого дома: в пожаре сгорели мирные жители города.