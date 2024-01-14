Не только F-16: в ВСУ объяснили, какие самолеты усилят боевые возможности украинской авиации

Сейчас на вооружении Воздушных сил находятся четыре основных типа боевых самолетов, их постепенно будет заменять западная техника, рассказал генерал-лейтенант Николай Олещук.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что нужно усилить возможности ударной авиации. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он отметил, что поддерживает предложение командующего Сухопутных войск генерал-полковника Александра Сырского по усилению возможностей ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий украинских военных.

По словам Олещука, Воздушные силы рассматривают различные авиационные платформы для развития украинской боевой авиации. В частности, приоритетом являются истребители F-16, на которых обучаются украинские пилоты. Однако специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации.

"Я ежедневно на постоянном контакте с командующим Сухопутных войск ВС Украины, руководителями группировок войск, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить максимально возможное прикрытие войск от воздушных атак врага на разных направлениях", — подчеркнул он.

Николай Олещук отметил, что сейчас на вооружении ВС находятся четыре основных типа боевых самолетов, однако их постепенно будет заменять западная техника. Также он подчеркнул, что Украина не исключает любую помощь партнеров по многоцелевым самолетам, штурмовой авиации и вертолетам. Освоение нового типа самолета — это сложный и не быстрый процесс, однако украинцы его пройдут, уточнил он.

Кроме этого, Украина не сможет сразу отказаться от эксплуатации советских самолетов, поэтому в небе рядом с F-16 будут работать МиГ-29, также не исключено, что и бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, тогда как штурмовиков Су-25 — A-10 Thunderbolt II.

Олещук рассказал, что обсудил с Сырским перспективные направления дальнейшей работы в сфере развития и укрепления авиационной компоненты ВС и армейской авиации Сухопутных войск.

"Делаем все для того, чтобы наши войска были прикрыты с воздуха, и чтобы враг почувствовал мощный кулак ударной авиации", — добавил он.

Напомним, 10 января журналист военного отдела Фокуса Александр Матвиенко рассказал, что РФ имеет время для того, чтобы наживить линии фронта системами ПВО для того, чтобы истребители F-16 находились в зоне поражения.

13 января спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на этом этапе войны приоритетом для Украины является получение истребителей F-16 от партнеров. По его словам, эти самолеты могут выполнять различные функции с широким спектром вооружения.