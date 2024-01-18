"Оппозиции у нас нет": Данилов об идее создания правительства национального единства (видео)

Секретарь СНБО уверен, что нынешние оппозиционные политики уже 30 лет "грабят страну". Поэтому вместо них в правительство лучше взять людей, которые находятся на фронте.

В Украине есть определенные граждане, пригодные для работы в правительстве во время войны. Однако среди этих граждан нет представителей парламентской оппозиции. Имеющиеся на сегодня политики, которые находятся в Верховной Раде, не ответственны, поэтому не могут войти в правительство национального единства. О том, возможно ли в Украине создать правительство национального единства, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью порталу Liga.net.

Журналисты поинтересовались у Данилова, можно ли создать новое правительство, о котором вспоминают украинские оппозиционные политики из Верховной Рады. При этом политики указывают, что это решило бы вопрос выборов в парламент, которые не пройдут из-за продолжения войны.

Секретарь СНБО в ответ заявил, что существующие в Украине оппозиционеры из парламента не могут на самом деле называться оппозицией. По его мнению, настоящая оппозиция имеет ответственность, а та, которую упоминали журналисты, этой ответственности не имеет.

"Как таковой оппозиции у нас не существует. Эти люди себе забрали этот лозунг и с ним бегают — там есть известные фигуры современности. Какое они вообще имеют отношение к оппозиции. Оппозиция — это люди, которые являются ответственными, с учетом тех процессов, которые именно сегодня есть на нашей территории".

После этого Данилов напомнил, что знаком с украинскими политиками с 1994 года и уверен, что они все время "накапливали состояние за счет украинского народа", "имели совместный бизнес с Медведчуком", "грабили страну".

В то же время секретарь Совбеза уверен, что в Украине есть люди, пригодные к управлению страной. По его словам, эти люди сейчас находятся на фронте.

"Есть кому управлять этой страной. Людей, которые достойны управлять, очень много. Огромное количество из них сейчас находится на фронте. А вот с какого перепугу именно эти должны быть управляющим органом в нашей стране?"

С другой стороны, в контексте правительства национального единства рассматривают "правительство технократов", отметили журналисты. В ответ Данилов предложил вспомнить о предыдущих действиях политиков, которых рассматривают членами такого правительства.

"О ком идет речь? Имена этих технократов вы можете назвать? О каких технократах вы говорите? О тех, которые довели страну до войны?" — пояснил секретарь совбеза свою позицию.

Правительство национального единства — детали

Правительство национального единства — это сообщество политиков, оппозиционных и провластных, которые входят в единое правительство для управления страной в определенных чрезвычайных ситуациях. Подобная структура была создана, в частности, в Великобритании во время Второй мировой войны.

В 2023 году в Израиле, после нападения террористов ХАМАС 7 октября 2023 года, премьер-министра Биньямин Нетаньяху, создал новый "кабинет" именно по такому принципу. В пользу страны, в частности, начали совместно работать Йоав Галлант, Рон Дермер, Яир Лапид — политики из оппозиционных сил.

Между тем в Украине в октябре 2023 года подошел к концу срок работы Верховной Рады 9 созыва, а также истекает каденция действующего президента: дедлайн — май 2024 года.

Поскольку в стране объявлено военное положение, то выборы при таких условиях не проводятся в соответствии с положениями Конституции Украины. В то же время отдельные представители Запада предлагают украинцам все же провести выборы — об этом говорил, например, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что в условиях войны невозможно провести избирательный процесс и обеспечить свободное волеизъявление. Поэтому, по мнению главы государства, любые выборы нужно провести тогда, когда закончатся военные действия.

Напоминаем, 15-19 января представители 100 стран мира, а также предприниматели, экономисты и т.д. собрались на Международном экономическом форуме в Давосе. Президент Украины 16 января обратился к присутствующим: напомнил, что президенту РФ Владимиру Путину нельзя дать победить.