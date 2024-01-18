Захватили пустоту на Донбассе: в РФ радуются оккупации села, в котором никто не жил, — росСМИ

Россияне заявили о захвате села, которое едва заметно на карте. Однако в 13 км от него — город Северск, куда пытается добраться враг.

ВС РФ якобы захватили село Веселое в Донецкой области неподалеку от Бахмута и Соледара. Российские военные сомневаются, что это "достижение", поскольку село состоит из 20 разрушенных домов, в которых давно никто не живет. Об очередных "победах" вражеских войск говорится в отчете Минобороны РФ от 18 января.

В видеоотчете, опубликованном российским командованием 18 января, говорится об оккупации села Веселое, при этом четко не указывается, где именно оно находится "на Донецком направлении". Отмечается, что его якобы захватили подразделения южной группировки войск ВС РФ. О других деталях информация отсутствует.

Журналисты росСМИ "Важные истории" отметили, что на территории Донбасса можно найти несколько сел Веселое: одно — давно в оккупации, еще два — возле Авдеевки, которую уже четвертый месяц активно штурмуют российские войска. Однако они ознакомились с тезисами военкора Михаила Звинчука Telegram-каналу "Рыбарь". Военкор пояснил, что речь идет о населенном пункте, расположенном к северу от Бахмута: в 3 км к западу — село Раздоловка, в 6 км к юго-западу — город Соледар. Дата возможного продвижения ВС РФ — 15 января.

Военкор указал, что село — это на самом деле пустая площадка размером 900 м на 400 м. Возле него расположены две стратегические высоты на пути к украинскому городу Северск, расположенному в 13 км к северу.

На площади около 35 га когда-то проживало около 100 человек. На сегодня все дома в данной местности разрушены, ни одного человека нет, написали журналисты.

Какую площадь имеет село Веселое Фото: Google Maps

На онлайн-карте боевых действий DeepState село Веселое возле Раздоловки и Соледара обозначено серым цветом — там продолжаются боевые действия. В сводках Генштаба ВСУ указанный населенный пункт не упоминается.

Веселое и Сиверсь на карте боевых действий Фото: DeepState

Бои на Донбассе — детали

Отметим, местность, о которой может идти речь в отчете Минобороны РФ, находится на передней линии после оккупации города Соледар к северу от Бахмута. С весны 2023 года до зимы 2024 в данном районе продолжаются боевые действия на северном и южном флангах возле районного центра — об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW в январе отметили, что враг начал штурмовые действия на Бахмутском направлении — продолжаются бои у Веселого, а также Богдановки, Андреевки, Клищеевки. Ранее в СМИ писали об угрозе для городка Часов Яр — украинские воины должны были готовиться к оборонительной операции. Также стало известно, что на данном отрезке фронта россияне собрали 80-тысячное войско и готовятся продвигаться вперед.

Напоминаем, 17 января в издании Bild сообщили, что на отрезке фронта у Андреевки и Клещеевки ВС РФ пошли в наступление. Информацию подтверждают в ВСУ: указывают, что враг "активизировался".