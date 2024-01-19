На лодке и без денег: жители Чукотки сбежали в США, чтобы не воевать в Украине, — СМИ (видео)

Россияне проплыли 70 км в лодке, имея из продуктов только картофель и яйца. Американцы, увидев беглецов, накормили и обогрели их.

Двое граждан РФ, жители Чукотки, должны были получить повестки, мобилизоваться в ряды ВС РФ и пойти воевать на территории Украины. Однако они решили избежать такой участи: подготовились и на лодке сбежали в США. Им пришлось три месяца провести в миграционной тюрьме: на свободу вышли благодаря пастору-украинцу. О деталях побега россиян от мобилизации рассказали журналисты "Радио Свобода" в документальном фильме проекта "Признаки жизни".

В документальном фильме рассказали о Максиме Теюнауте и Сергее Нечаеве, которые проживали в поселке Эгвекинот в Чукотском автономном округе РФ. Когда в сентябре 2022 года президент Владимир Путин объявил так называемую "частичную мобилизацию", они решили, что не хотят ехать на войну, а потом возвращаться "в черных пакетах".

Мужчины сначала добрались до местности в 300 км от дома — в крайней точке Чукотки в районе бухты Провидения. Подготовили минимальный набор продуктов — картофель, яйца. Затем дождались хорошей погоды и проплыли более 70 км до американского острова Святого Лаврентия.

Какой путь проплыла лодка жителей Чукотки от бухты Провидения до острова Святого Лаврентия Фото: Google Maps

Жители острова встретили беглецов, обогрели, накормили, одели, — говорится в фильме. Затем россиян доставили на континент, где им пришлось три месяца провести в миграционной тюрьме. Наконец, они из нее вышли — задаток внес пастор, выходец из украинской семьи из Донецкой области. За Максима Теюнаута внесли 5 тыс. долл. задатка, за Сергея Нечаева — 10 тыс. долларов — и теперь они обживаются в США, спасшись от мобилизации в ВС РФ и гибели на войне.

Мобилизация в РФ — детали

Отметим, осенью 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, после чего в течение полугода в ряды ВС РФ призвали около 400 тыс. человек, заявили в украинской разведке. Мобилизованных после непродолжительной подготовки бросали в бои, в которых они массово погибали — об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, где в январе 2024 указывается, что россияне потеряли более 370 тыс. живой силы.

Глава Кремля не будет объявлять новую волну мобилизации минимум до весны 2024 года, когда должны состояться так называемые "выборы президента", отметили в СМИ. Однако до осени этого же года российские власти кормят призвать 400-450 тыс. человек — об этом заявил в декабре главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Напоминаем, 16 января президент РФ Путин отметил, что страна-агрессор "защищает свои интересы", захватив определенный процент территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский на Международном экономическом форуме в Давосе объяснил, что Москва не будет останавливать войну, а если приостановится, то только, чтобы набраться новых сил.