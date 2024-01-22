Еще лечится: Буданов рассказал о состоянии здоровья жены после отравления

Глава разведки Минобороны Украины не рассказал о ходе расследования массового отравления разведчиков, во время которого также пострадала его жена Марианна.

Жена главы Главного управления разведки Министерства обороны Марианна Буданова до сих пор восстанавливается после отравления, которое произошло в конце ноября 2023 года. Об этом сообщил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью изданию Financial Times.

По словам Буданова, Марианна все еще лечится после покушения, которое произошло около двух месяцев назад. Мужчина заверил, что жене становится лучше.

"Она лечится, сейчас чувствует себя лучше", — процитировали журналисты слова разведчика.

Глава ГУР не сообщил о состоянии здоровья других работников ведомства, в организм которых также попало отравляющее вещество. Также не обнародовал версии относительно того, кто именно совершил покушение, и не озвучил других деталей расследования.

Отравление Марианны Будановой — детали

Отметим, 28 ноября 2023 года в СМИ сообщили, что жену Буданова отравили — об этом узнали от анонимных источников в ГУР Минобороны. Позже информация подтвердилась. Кроме того, выяснилось, что отравление было массовым — похожие симптомы проявили у группы других работников ведомства: подозревают покушение неизвестных лиц.

Представители разведки объяснили некоторые детали дела. В частности, указали, что предполагают отравление тяжелыми металлами. По словам собеседников журналистов, симптомы первыми проявились у Марианны Будановой, поскольку она имеет меньшие физические размеры, чем другие люди, на которых совершили покушение.

Отравление произошло веществами без вкуса и запаха, говорилось в заявлениях для СМИ. Среди возможных веществ — свинец, ртуть, таллий и тому подобное. Как именно они попали внутрь организма, не сообщалось.

18 декабря представитель ГУР Минобороны Юрий Юсов заявил, что Марианну уже выписали из больницы: женщина находится дома под наблюдением врачей. По его словам, медики вовремя отреагировали на отравление и спасли жизнь пострадавшей. Однако, чтобы она полностью выздоровела, нужно определенное время.

Фокус собрал информацию в медиа относительно ситуации с массовым отравлением в украинской разведке. Эксперты указывают, что покушение могли совершить по приказу президента РФ Владимира Путина. По их мнению, глава Кремля таким образом мстит Кириллу Буданову и ГУР за нападения на военную инфраструктуру РФ.

Марианна Буданова — что о ней известно

Марианна Буданова — 31-летняя жена главы ГУР Минобороны, которая с первых дней войны находится рядом с мужем. В частности, журналистам рассказали, как они перебрались из квартиры в рабочий кабинет и вместе пережили первые часы вторжения РФ. До полномасштабного вторжения женщина, которая получила специальность "социальный психолог", занималась волонтерством в военном госпитале, баллотировалась в Киевский горсовет от партии Виталия Кличко "Удар" — несколько фактов о ее жизни рассказали в СМИ.

Напоминаем, 21 января стало известно об ударе беспилотников по нефтяному терминалу в 700 км от границ Украины — под Санкт-Петербургом в РФ. Тогда же взорвалось в Туле на предприятии, которое, вероятно, занимается выпуском устройств ПВО ЗРГК Панцирь-С1". Кроме того, в Смоленской области произошла атака на авиаремонтный завод, который специализируется, среди прочего, на выпуске ракет Х-59. При этом удар по этому заводу — второй за последние несколько месяцев: предыдущий произошел 27 ноября 2023 года.