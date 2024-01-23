Крылатые ракеты, "Искандеры" и десятки раненых: что известно об утреннем обстреле Украины (фото)

В ходе комбинированной ракетной атаки на города Украины пострадали десятки людей, сотни зданий получили повреждения. Также есть погибшие. Пуски ракет различного базирования осуществлялись с территории пяти областей РФ.

Утром 23 января Вооруженные силы России атаковали города Украины с применением крылатых и баллистических ракет. Фокус собрал все, что известно о последствиях вражеского обстрела.

Обстрел Киева

Утром 23 января Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили ракетный удар по Киеву, что повлекло к разрушениям. Также пострадали люди.

В 5:44 утра в Киеве объявили воздушную тревогу из-за запуска крылатых ракет с российских бомбардировщиков Ту-95МС. Сергей Попко, начальник КГВА, заявил в 7:02, что система противовоздушной обороны столицы была активирована. В 7:25 появилась информация о ракетном ударе по Святошинскому району, а также о разрушениях в других районах.

По словам Николая Поворозника, заместителя председателя КГГА, в Киев летели примерно 20 вражеских ракет, но все они были успешно перехвачены противовоздушной обороной. Он отметил, что обломки падали по всей территории города.

Фото: КГВА Фото: КГВА Фото: КГВА

Пресс-служба КГВА сообщила, что это второй ракетный удар по столице с начала года, удал был комбинированным и проведен с использованием различного вооружения.

"Воздушная тревога длилась два с половиной часа. Враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области. Эти ракеты подходили к столице двумя волнами", — говорится в сообщении.

Враг также выпустил баллистические ракеты с наземных баз в момент, когда крылатые ракеты находились в воздушном пространстве Киева. ПВО поразила почти 20 воздушных целей, однако в результате сочетанной ракетной атаки пострадали здания и люди в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко в 9:30 утра сообщил, что в результате российской атаки повреждены несколько зданий в различных районах города, а также пострадали 18 человек.

"В результате российской ракетной атаки в Киеве пострадали 18 человек. Из них 13 госпитализированы, включая троих детей", — отметил Виталий Кличко. По состоянию на 10:32 количество пострадавших возросло до 20-и человек.

Медики уже оказали помощь 13-летнему парню и четырем взрослым на месте происшествия. Одну женщину доставили в реанимацию, где ей продолжают оказывать интенсивную помощь.

Обстрел Харькова

Под российский ракетный обстрел попал также город Харьков. Согласно сообщению главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, пострадали жилые дома и гражданские автомобили.

По данным ОВА, противник атаковал жилой многоквартирный дом в Киевском районе Харькова, что привело к разрушению подъездов здания и засыпанию людей под обломками. Кроме того, в результате попаданий в один из домов загорелся газовод.

Спустя некоторое время Синегубов сообщил о двух погибших женщинах в результате атаки. Также известно о 35 раненых, из которых пятеро находятся в критическом состоянии, включая детей в возрасте 10 и 12 лет.

Игорь Терехов, мэр Харькова, подтвердил полное разрушение подъезда многоквартирного дома.

"На данный момент спасатели работают над разборкой завалов, чтобы вытащить людей", — отметил мэр города.

Также в одной из частей Киевского района, пострадавшей больше всего, отсутствует электроэнергия, и водоснабжение частично прервано. Терехов заверил, что соответствующие службы уже активно устраняют последствия обстрела.

В 9:43 утра мэр Харькова объявил, что число пострадавших в результате утреннего обстрела увеличилось до 38 человек.

По состоянию на 10:29 Терехов сообщил, что в Харькове пострадали 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон. В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение.

"На местах "прилетов" работают все соответствующие службы. Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева", — сообщил Терехов.

По состоянию на 11 часов было известно о 42 раненых и четверых погибших в Харькове.

Обстрел Павлограда

Утром 23 января Вооруженные силы Российской Федерации провели обширную ракетную атаку на город Павлоград в Днепропетровской области.

В 6:39 утра в Telegram-канале исполкома Павлограда было размещено предупреждение для граждан, призывающее не пренебрегать воздушной тревогой. Уже В 7:20 пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины объявила, что ракеты, выпущенные российскими военными, направлялись в сторону Павлограда.

В 8:09 Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки в Павлограде погибли два человека, а также есть пострадавшие.

В 8:17 он уточнил, что известна информация о единственном погибшем. В то время как другому пострадавшему мужчине врачи предоставляют необходимую помощь.

Председатель Днепропетровского областного совета также сообщил, что российские военные убили местного жителя Павлограда, который направлялся на работу утром.

По данным Воздушных сил, пуски ракет осуществлялись из 5 областей России. Всего было выпущено 41 средство поражения. ВСУ удалось перехватить 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из шести стратегических бомбардировщиков, 5 баллистических ракет "Искандер" и одну управляемую ракету Х-59.

Напомним, в Святошинском районе Киева во время российского обстрела боевая часть ракеты попала в квартиру жилого дома. Жильцов эвакуировали.

23 января ВС РФ запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове а также в Павлограде Днепропетровской области.