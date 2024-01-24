Словакия не будет блокировать выделение Украине 50 миллиардов евро, — Шмыгаль

Правительство страны не будет ограничивать возможность покупки Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, будет продолжаться сотрудничество в вопросе поставок техники для возведения оборонительных рубежей, отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Словакия поддержит выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро со стороны Европейского Союза. Об этом в среду, 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в своем Telegram-канале.

"Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности", — заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что соответствующий пакет помощи от Европейского Союза предусматривает программа Ukraine Facility.

"Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза", — отметил премьер.

Кроме того, по информации Шмыгаля, правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. В то же время будет продолжаться сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.

Также Фицо заявил о "полной поддержке" евроинтеграционных стремлений Украины.

Напомним, еще в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение для Украины 50 млрд евро от Европейского Союза. Отмечалось, что к голосованию о выделении средств ЕС вернется в конце января.

Однако в начале января Венгрия выдвинула требование, после выполнения которого была готова снять вето. В частности, речь шла о ежегодном пересмотре финансирования. 12 января иностранные журналисты писали, что Еврокомиссия может пойти на уступки.

В то же время Словакия заявила, что поддержит вето Венгрии и мнение Виктора Орбана о том, что поддержка Украины должна происходить не за счет денег из бюджетного блока.

Напомним, саммит, на котором будут голосовать за выделение Украине 50 млрд евро, состоится не в январе, как ожидалось, а 1 февраля. Отмечалось, что его перенесли, чтобы получить больше времени для убеждения Венгрии.