"Мы видели сообщения": в Белом доме высказались о падении Ил-76 под Белгородом (видео)

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, с его стороны было бы "неосмотрительно" рассуждать на тему крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области, так как неизвестно, правдивы ли заявления российской стороны.

В США не могут подтвердить информацию о том, что на борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области Российской Федерации, находились украинские военнопленные. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби на брифинге 24 января.

"Мы видели эти сообщения, но не можем их подтвердить", — сказал Кирби, отвечая на вопрос о падении российского самолета.

Журналисты также спросили у представителя Белого дома, может ли быть правдой заявление российской стороны о том, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.

"Опять же, у нас просто недостаточно информации, чтобы прокомментировать эту авиакатастрофу. Мы… мы видели сообщения об этом. Мы пытаемся получить больше информации", — заявил спикер.

Кирби подчеркнул, что с его стороны было бы "неосмотрительно" рассуждать на эту тему, так как у него нет доказательств, что заявления россиян соответствуют действительности.

"Знаете, украинцы утверждают одно. Россияне утверждают другое. И мы просто не знаем достаточно, чтобы комментировать это", — объяснил он.

Брифинг Джона Кирби и Карин Жан-Пьер

Крушение Ил-76 в Белгородской области: что известно

Напомним, 24 января российские СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Сообщалось, что российское воздушное судно могло упасть в районе хутора Кривого.

Позже росСМИ заявили, ссылаясь на Министерство обороны РФ, что на борту упавшего Ил-76 могли пребывать 65 украинских военнопленных, которые якобы везли на обмен.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии СМИ отметил, что 24 января Украина действительно планировала обмен пленными с Россией. По его словам, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал под Белгородом, сейчас проверяется.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании падения Ил-76. Глава государства сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных.