"Постоянно врут": Данилов заявил об ответственности РФ за сбитие самолета Ил-76 (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине опубликуют объяснения по ситуации с Ил-76 только тогда, когда валидируют информацию.

За падение военно-транспортного самолета Ил-76, который взорвался на территории Белгородской области во время российско-украинской войны, несут ответственность только власти РФ. Западные партнеры это понимают, поэтому продолжат сотрудничество с Украиной, в том числе — подписывая соглашения по безопасности. О реакции украинских властей на взрыв воздушного судна рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.

Журналист телемарафона спросил Данилова, как относиться к "истории" в росСМИ, которые заявляют, что на борту Ил-76 могли якобы находиться украинские военнопленные. В ответ секретарь СНБО заявил, что нужно подождать, пока вся информация будет "валидирована" и тогда "общество будет соответственно проинформировано". Между тем российские власти "научены врать постоянно".

"Они постоянно врут — единственное, что я по этому поводу могу подчеркнуть".

Данилов отметил, что украинская власть не спешила публиковать объяснения по авиакатастрофе с Ил-76, потому что ее "сдерживала ответственность". Но в целом за все события на территории РФ во время войны ответственен Кремль, а у Украины "совесть чиста".

Также политик объяснил, может ли измениться отношение зарубежных партнеров к мнению о предоставление Украине дальнобойного оружия. По его словам, есть страны, которые "прекрасно понимают", что такое РФ. В этом контексте он прежде всего вспомнил о Великобритании (отметим, эта страна предоставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и заключила соглашение по безопасности).

Алексей Данилов — об Ил-76: см. с момента 39:29 (ориентировочно)

Сбитие Ил-76 — детали событий 24 января

Отметим, 24 января в сети опубликовали кадры падения военно-транспортного самолета Ил-76, который взорвался неподалеку от села Яблоневое возле Белгорода в РФ — в 100 от украинской границы. Позже в пропагандистских росСМИ опубликовали заявление, что якобы на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

Представитель ГУР Минобороны сообщил, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Украинская сторона выполнила обязательства и доставила к границе российских военных, которых планировали обменять на украинцев. Однако на момент заявления разведчика процесс остановился.

Журналисты проанализировали список людей, которые якобы могли находиться в самолете — список опубликовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Выяснилось, что треть фамилий — украинцы, вернувшиеся из плена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СБУ начали расследование дела по авиакатастрофе Ил-76.