Eurofighter и F/A-18 "подвинули" F-35: почему новейшие самолеты не используют против хуситов

Королевский флот Великобритании не направил свои авианосцы в Красное море, возможно, по решению правительства. Военные сообщили, что это нецелесообразно, однако эксперты назвали другую причину.

Коалиция стран проводит военную операцию в Красном море, нанося удары по объектам йеменских хуситов. При этом применяются самолеты Eurofighter Typhoon FGR4 и F/A-18E/Fs Super Hornet, но не новейшие многоцелевые истребители F-35, что вызвало недоумение среди бывших политиков и военных Великобритании. О вероятных причинах такой ситуации рассказали обозреватели The EurAsian Times.

Британия не направила авианосцы

В публикации говорится, что отказ Великобритании 23 января отправить один из своих авианосцев стоимостью 3,5 млрд фунтов стерлингов в Красное море был встречен с тревогой бывшими министрами обороны и главнокомандующими Королевского флота. В недвусмысленных выражениях они сетовали на то, что Британия для нанесения авиаударов по повстанцам в Йемене до сих пор полагается на истребители Королевских ВВС, которые летают за 3 000 миль от своей базы на Кипре.

"Наши самолеты использовали высокоточные бомбы Paveway IV для нанесения ударов по многочисленным целям на двух военных объектах в окрестностях аэродрома Саны", — говорится в заявлении британского Минобороны.

Истребитель F/A Super Hornet

В отличие от этого, Соединенные Штаты разместили свои авианосцы в регионе с момента начала боевых действий в Газе в октябре прошлого года. Для нанесения авиаудара по хуситам 20 января США использовали свои F/A-18E/Fs Super Hornet, взлетевшие с авианосца USS Dwight D. Eisenhower.

Комментарии британских военных

Однако роскошные британские авианосцы класса Queen Elizabeth, якобы построенные для того, чтобы позволить Великобритании контролировать моря, остались пришвартованными в Портсмуте. Причем ни один из кораблей не приближался к зоне боевых действий с момента вступления в строй.

Авторы материала обратились за официальными комментариями. В ответ вице-адмирал Шекхар Синха сказал, что Красное море не является открытым, поэтому в ограниченном пространстве развертывание авианосца не является разумным тактическим решением.

"Кроме того, в условиях беспорядков во всем мире лучше держать авианосцы в таком месте, где они могут использовать преимущество гибкости и передислоцироваться на новые театры военных действий. У Великобритании есть варианты развертывания с баз союзников по НАТО, поэтому вопрос о нежелании не стоит", — отметил военачальник.

Флот оказался в неготовности

Между тем, по некоторым данным, причина нежелания Великобритании заключается в том, что высокопоставленные чиновники в правительстве заблокировали рекомендацию Королевского флота об отправке авианосца. Реакция со стороны военных не заставила себя ждать.

"Я считаю необычным, что мы не послали авианосец. Как и в случае с HMS Queen Elizabeth или HMS Prince of Wales, мы могли бы внести гораздо более значительный вклад. Вместо этого мы вынуждены летать за тысячи миль на Кипр и обратно и сбрасывать строго ограниченное количество боеголовок за большие деньги", — подчеркнул адмирал лорд Уэст.

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth

По этому вопросу высказался и отставной командор Ашок Биджалван. По его словам, британские авианосцы просто находятся не в должном техническом состоянии для подобных операций.

"В 2022 году на "Принце Уэльском" произошла необычная поломка гребного вала правого борта. Королевский флот, возможно, не захочет, чтобы подобный инцидент поставил под угрозу их операцию", — подытожил он.

Напомним, 19 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян Фариду Закария заявил, что атаки его союзников на Ближнем Востоке не прекратятся до тех пор, пока Израиль не закончит войну с группировкой ХАМАС в секторе Газа.