Вопрос в ПРО: у Зеленского объяснили, зачем РФ осуществила провокацию с Ил-76

Россияне хотят показать украинцев такими же жестокими, как они сами, объяснили в офисе президента. При этом Москва активно противодействует расследованию.

Кремль намеренно совершил провокацию с авиакатастрофой самолета Ил-76, чтобы повлиять на поставки в Украину западного вооружения. Главная цель — притормозить предоставление комплектов противоракетной обороны (ПРО). О последствиях падения воздушного судна в Белгородской области советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал в эфире портала "Мы — Украина".

Подоляк сделал два вывода относительно действий РФ в случае с Ил-76.

Во-первых, российское командование пытается затормозить предоставление Украине систем противоракетной обороны. Эти системы опасны для самолетов ВС РФ и для действий авиации на линии фронта.

Во-вторых, Москва хотела бы показать международному сообществу, что Украина якобы совершает такие же преступления, как и РФ. Политик назвал подобные действия попыткой "поиграть в историю".

"Это война, мы нарушаем качество конвенции, но Украина также. Давать вы будете меньше обращать внимание на нарушение Россией международного гуманитарного права и конвенций, которые регламентируют правила и обычаи войны", — привел ориентировочные рассуждения Кремля украинский политик.

В эфире портала советник главы ОП также отметил некоторые особенности последних событий. В частности, до сих пор точно не известно, что же именно произошло с самолетом Ил-76, который 24 января взлетал с аэродрома в 100 км от украинской границы. Не известно, кто или что находились на борту — информацию не получили и представители международных организаций, которые по этому поводу обращались к Кремлю.

"Россия активно противодействует расследованию. Почему?" — поинтересовался Подоляк.

Также вызывает удивление, почему российские власти настолько настойчиво вспоминают об этом "эпизоде". В частности, о нем много пишут в медиа, поднимают вопрос на международных площадках, например, на Совбезе ООН.

Авиакатастрофа Ил-76 — детали

Отметим, около 11 час. 24 января военно-грузовой самолет Ил-76 упал в поле неподалеку от Белгорода в РФ. РосСМИ вскоре после этого опубликовали список украинских пленных, которые якобы были на борту. Также прозвучали обвинения в сторону Украины, которая, согласно версии россиян, попала по самолету из ЗРК Patriot.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 25 января заявил, что Россия "врет" и объяснил, почему украинская власть не спешит с комментариями. По его словам, сначала нужно всю информацию верифицировать, а потом выходить с объяснениями.

Между тем в Координационном штабе по обращению с пленными подтвердили, что именно 24 января должен был состояться большой обмен, но процесс внезапно прекратился. При обращении относительно списков на обмен российская сторона предлагала ознакомиться с перечнем из 65 украинцев, которые опубликовали росСМИ в первые часы после авиакатастрофы.

Напоминаем, 27 января в украинском представительстве Международного Комитета Красного Креста объяснили, обращалась ли РФ относительно передачи Украине тел погибших. Между тем в ООН сообщили, что Кремль не предоставил доказательств в подтверждение своей версии авиакатастрофы Ил-76. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ни Украина, ни РФ не могут пока точно объяснить, что произошло с самолетом.