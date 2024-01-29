Нашли под Таганрогом: россияне показали украинскую крылатую ракету "Нептун" (фото, видео)

По словам российского военного обозревателя, ракету производства Украины якобы выбросило на берег Азовского моря.

Россияне показали перехваченную украинскую крылатую ракету "Нептун" в районе российского города Таганрог. Фото и видео ракеты 29 января опубликовал российский военный обозреватель Кирилл Федоров.

Автор публикации утверждает, что ракету якобы выбросило на берег Азовского моря у Таганрога.

"Является модернизацией советской ПКР Х-35, но с некоторыми отличиями. Отличить от российских модификаций Х-35 можно по "оперению" с переменной стреловидностью", — говорится в сообщении российского обозревателя.

Что известно о противокорабельной ракете "Нептун"

ПКР Р-360 "Нептун" представляет собой украинскую дозвуковую маловысотную противокорабельную ракету, разработанную с целью уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также для поражения наземных целей. Была создана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. Отличительными особенностями "Нептуна" являются увеличенные размеры, увеличенная дальность полета, а также применение новой системы управления. Ракета может использоваться как с кораблей, так и с воздушных и наземных пусковых установок.

Запуск украинской ракеты "Нептун" Фото: defence blog

В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России, был поражен двумя ракетами "Нептун".

Примирение ракет "Нептун" Украиной

11 января стало известно, что украинская противокорабельная ракета "Нептун" была впервые применена против фрегата "Адмирал Эссен". По словам командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы. В начале полномасштабного вторжения российский корабль подошел к украинскому берегу — за ним шли десантные корабли вдоль Тендровской косы в район порта "Южный" Николаевской области.

5 января Россия обвинила Украину в якобы использовании противокорабельной ракеты "Нептун" по крымскому полуострову. В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы обнаружила и уничтожила украинскую ракету над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что украинскую ракету "Нептун" модернизируют для ударов по целям в РФ. Противокорабельная версия ракеты имела радиус действия в 300 км, а у новой разработки дальность будет увеличена. Эксперты отмечают, что при разработке "Нептуна" рассматривали возможность поражения не только морских, но и наземных целей.