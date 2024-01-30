ВСУ сбили ракеты Х-101 из ПЗРК "Перун" и пулемета "Браунинг": Наев рассказал подробности (видео)

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, все военные, которые, хоть и впервые, однако успешно отработали по соответствующим воздушным целям оккупантов — киевляне.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев лично поздравил украинских защитников, которые 23-го января сбили две крылатые ракеты Х-101. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 30 января.

По словам Наева, одна ракета была сбита из ПЗРК "Перун" а другую — из крупнокалиберного пулемета "Браунинг".

Кроме того, как уточнил командующий, все причастные к ликвидации российских ракет защитники — киевляне. Также Наев добавил, что это их первое сбитие воздушных целей.

"Молодые ребята — настоящие украинцы. Они хорошо подготовлены, ведь прошли соответствующую подготовку в отведенное для этого время", — рассказал генерал-лейтенант.

Также Наев отметил, что вместе с военными обсудили их потребности, чтобы повысить способности и пообещал обеспечить дополнительную поддержку.

ПЗРК "Перун": что известно

ПЗРК "Перун" — переносной зенитно-ракетный комплекс польского производства, предназначенный для борьбы с низколетящими целями, в частности самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.

Новая пусковая установка является глубокой модернизацией ПЗРК "Гром", принятого на вооружение польской армии в 1995 году, который в свою очередь был разработан на базе советских ПЗРК "Игла". Модернизация "Перуна" позволила увеличить чувствительность инфракрасной головки самонаведения в 4 раза. Благодаря этому ПЗРК может наводиться на значительно большем расстоянии до цели, чем "Гром".

Пулемет "Браунинг": детали

Пулемет "Браунинг" — крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.

Напомним, 23 января генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на севере страны мобильные огневые группы уничтожили одну из вражеских ракет с помощью пулемета "Браунинг".

Отметим, 23 января Вооруженные силы Российской Федерации запустили баллистические и крылатые ракеты в сторону Украины. Взрывы прогремели в Киеве, а также в Павлограде Днепропетровской области. По данным Воздушных сил, ракеты присутствовали в воздушном пространстве Украины примерно час и постоянно меняли свое направление.

В тот же день россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего в столице зафиксированы разрушения, пострадали люди. Кроме того, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. В результате одного из них был поврежден газопровод в пригороде. В ОГА сообщили о двух погибших и 11 пострадавших в результате обстрелов.